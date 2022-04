Zum Einstiegspreis schweigt Smart noch. Was aber schon jetzt feststeht, ist der Bestellstart im September 2022. Wer sich die auf 1000 Exemplare limitierte Launch-Edition (im Bild) sichern möchte, kann diese ab sofort vorreservieren. Die ersten Auslieferungen des Smart-SUV sollen im Dezember 2022 erfolgen.



● Länge: 4270 mm

● Breite: 1822 mm

● Höhe: 1636 mm

● Radstand: 2750 mm



● Kofferraum: 273-411 Liter (je nach Position der verschiebbaren Rücksitzbank)

● Frunk: 15 Liter

Bei der Optik hält sich Smart beim #1 nicht zurück. Dennoch ist die Formgebung modern und clean, weist kaum Ecken und keine scharf gesetzten Kanten auf. Das Serienfahrzeug bleibt sehr nah an der Studie , die 2021 auf derin München gezeigt wurde. Die nicht ganz geschlossene Front erhält einen großen Schlund unterhalb derHier zeigte sich das Concept noch mit einem Lichtpanel, das es nicht in die Großserie geschafft hat.

Das farblich abgesetzte Dach der Launch-Edition mündet im Profil in der optisch schwebenden C-Säule. Die Türgriffe sind in der Karosserie versenkt und kommen erst bei Bedarf zum Vorschein. Das Heck erinnert mit seiner durchgezogenen Rückleuchte stark an den Mercedes EQA und nimmt das Design der Front wieder auf.

Auch der Innenraum steht der Studie von 2021 in kaum etwas nach. Fahrer und Beifahrer trennt eine frei schwebende Mittelkonsole. Die Platzverhältnisse vorne sind tadellos, dasweitestgehend knopflos.und Fahrzeugfunktionen lassen sich über den mittigen 12,8-Zoll-Touchscreen bedienen. Die Instrumente werden digital in einem schmalen 9,2-Zoll-Display dargestellt – zusätzlich gibt es ein zehn Zoll messendes Head-up-Display . Das große Panoramaglasdach zahlt positiv auf das Raumgefühl ein.

Besonders erwähnenswert: Auch hinten können sehr große Menschen bequem – und aufrecht – sitzen. So ist der #1, zumindest was die Platzverhältnisse angeht, für vier Erwachsene voll reisetauglich.



Optional gibt es den Smart #1 mit bis zu 19 Zoll großen Rädern. Ansonsten liegt der Fokus eher auf dem Innenraum des Stadt-SUV. Hier bildet ein 12,8 Zoll großer Touchscreen die Schaltzentrale. Ein digitaler Avatar soll die Interaktion mit dem Fahrzeug so natürlich wie möglich machen. Außerdem sorgen bis zu 13 Lautsprecher inklusive Subwoofer für das passende Klangerlebnis.



Angetrieben wird der neue #1 von einem Elektromotor auf der Hinterachse. Mit 200 kW (272 PS ) und 343 Nm Drehmoment sollte das SUV allen Aufgaben des Alltags gewachsen sein. Die Höchstgeschwindigkeit des leer 1820 Kilo schweren #1 liegt bei 180 km/h.



Der Strom wird in einem 66 kWh großen Akku gespeichert, was nach WLTP für eine Reichweite von bis zu 440 km reichen soll. Mit Wechselstrom (AC) lädt der Smart mit 22 kW, am Gleichstrom-Schnelllader (DC) sind bis zu 150 kW möglich. Unter besten Bedingungen gelingt so eine Akkuladung von 10 auf 80 Prozent in weniger als 30 Minuten.