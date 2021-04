Den Autofahrern in Deutschland macht das Tanken zurzeit keinen Spaß. Im März 2021 erlebten dieeine Berg- und Talfahrt – und am Ende war wieder alles teurer. Laut dem Verbraucherinformationsdienst Clever Tanken (gehört zur AUTO BILD-Gruppe) kostete der Liter Diesel im bundesweiten Schnitt 1,31 Euro und damit vier Cent mehr als im Vormonat.

Für den Liter Super E10 wurden 1,45 Euro fällig und damit sogar sechs Cent mehr als im Februar. Noch teurer war Super E10 zuletzt im Juni 2019 (1,47 Euro), Diesel im November 2018 (1,42 Euro). Für vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 zahlten Autofahrer in diesem März durchschnittlich 348,34 Euro, knapp 15 Euro mehr als im Februar. Dieselfahrer zahlten für dieselbe Menge fast zehn Euro mehr: 314,83 Euro.

Schon Anfang des Jahres mussten sich die Autofahrer in Deutschland endgültigder vergangenen Monate: Mit der Rückkehr zum normalenvon 19 Prozent (vorher 16), der Einführung des nationalenfür Verkehr und Heizen sowie steigendenbrach gleich mehrfaches Unglück über sie herein. (Überblick: alle Änderungen für Autofahrer im Jahr 2021.) Nun verteuerten auch noch die Havarie des Containerschiffs "Ever Given" und die folgende tagelange Blockade des Suezkanals das Rohöl.