Für Deutschlandshätte derkaum schlimmer verlaufen können – zumindest für Benzin- und Dieselfahrer. Sie mussten sich im Januar endgültign der vergangenen Monate. Denn mit der Rückkehr zum normalenvon 19 Prozent (vorher 16), der Einführung des nationalenfür Verkehr und Heizen sowie steigendenbrach gleich mehrfaches Unglück über sie herein ( alle Änderungen für Autofahrer 2021 ).So kostete derim Monatsschnitt knapp– rundals im Dezember2020, wie eine Auswertung des Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken (gehört zur AUTO BILD-Gruppe) zeigt. Auchwurde in gleichem Maße teurer, der Liter kostete im Januar im Schnitt. Die Spritpreise zogen dabei in denan, danach pendelten sie sich auf ihrem hohen Niveau ein ( Spartipps ). "Die Verbraucher werden sich vorerstmüssen. Denn ein nennenswerter Fall der Rohölnotierungen ist nicht in Sicht. Und Mehrwertsteuer sowie CO2-Preis bleiben“, prophezeit Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von Clever Tanken.