Spritpreise an deutschen Tankstellen. An den Preistafeln ging es auch im Februar 2021 nur in eine Richtung: aufwärts. Laut Verbraucherinformationsdienst von den günstigen Spritpreisen der vergangenen Monate verabschieden müssen. Denn mit der Rückkehr zum normalen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent (vorher 16), der Einführung des nationalen CO2-Preises für Verkehr und Heizen sowie steigenden Rohölnotierungen brach gleich mehrfaches Unglück über sie herein ( Wo soll das noch hinführen? Fragen sich derzeit viele Autofahrer beim Blick auf die. An den Preistafeln ging es auch im Februar 2021 nur in eine Richtung: aufwärts. Laut Verbraucherinformationsdienst Clever Tanken (gehört zur AUTO BILD-Gruppe) waren im bundesweiten Schnitt sowohl der Liter Super E10 (1,39 Euro) als auch der Liter Diesel (1,27 Euro) vier Cent teurer als im Januar. Schon zu Jahresbeginn hatten sich Autofahrer endgültigder vergangenen Monatemüssen. Denn mit der Rückkehr zum normalenvon 19 Prozent (vorher 16), der Einführung des nationalenfür Verkehr und Heizen sowie steigendenbrach gleich mehrfaches Unglück über sie herein ( alle Änderungen für Autofahrer 2021 ).

Spritpreis so hoch wie seit einem Jahr nicht mehr



Die erhöhte Pendlerpauschale von 35 Cent/km greift erst ab dem 31. Entfernungskilometer. Für vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 zahlten Autofahrer im Februar durchschnittlich 333,50 Euro. Das waren im Vergleich zum Vormonat ebenso gut 10 Euro mehr wie für Dieselfahrer (305,18 Euro). "Im Februar waren die Kraftstoffpreise auf einem so hohen Niveau wie zuletzt im Januar 2020", sagt Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von Clever Tanken. Die Entwicklung an den Zapfsäulen spiegele exakt die an den Rohölmärkten wider: Ein Barrel (159 Liter) der für Deutschland relevanten Nordseeölsorte Brent kostete im Februar zeitweise etwa 67 US-Dollar – so viel wie zuletzt im Januar 2020. Damit lag dessen Preis fast dreieinhalb Mal so hoch wie im April 2020. Das alles führe dazu, dass sich nach dem Corona-bedingten, historischen Einbruch im vergangenen Jahr die Spritpreise nun wieder anpassten. FürSuper E10 zahlten Autofahrer im Februar durchschnittlich 333,50 Euro. Das waren im Vergleich zum Vormonat ebenso gutwie für Dieselfahrer (305,18 Euro). "Im Februar waren dieauf einem", sagt Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von Clever Tanken. Diean den Zapfsäulen spiegele exakt die an denwider: Ein Barrel (159 Liter) der für Deutschland relevanten Nordseeölsorte Brent kostete im Februar zeitweise etwa 67 US-Dollar – so viel wie zuletzt im Januar 2020. Damit lag dessen. Das alles führe dazu, dass sich nach dem Corona-bedingten, historischen Einbruch im vergangenen Jahr die Spritpreise nun wieder anpassten.

Anstiege in den vergangenen Wochen gab es laut Bock drei wichtige Gründe: Erstens setzten Investoren infolge der Corona-Impfungen zunehmend auf eine Erholung der Weltwirtschaft. Zweitens heizten die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) die Preise durch Förderkürzungen an – vor allem Saudi-Arabien. Und drittens setzte im Februar der extreme Kälteeinbruch in den USA der Förderung, dem Transport und der Verarbeitung von Rohöl zu Treibstoffen zu. Und für die nahe Zukunft ist keine Besserung zu erwarten. Bock: "Die Investoren dürften bezüglich der weltwirtschaftlichen Erholung und damit einer steigenden Öl- und Benzinnachfrage mit dem wachsenden Impfvolumen auch in den kommenden Wochen anhalten. Zudem stützt die Aussicht auf ein riesiges Konjunkturprogramm in den USA die Rohölpreise." Vor allem aber gab das Meeting der OPEC+-Staaten ein unschönes Signal, indem keine Erhöhung der Fördermenge um 0,5 Millionen Barrel am Tag beschlossen wurde, sondern im Gegenteil Saudi-Arabien an seiner Sonderkürzung von einer Million Barrel festhielt. ( Für die kräftigenin den vergangenen Wochen gab es laut Bock: Erstens setzteninfolge der Corona-Impfungen zunehmend auf eine. Zweitens heizten die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) die Preise durchan – vor allem Saudi-Arabien. Und drittens setzte im Februar der extremeder Förderung, dem Transport und der Verarbeitung von Rohöl zu Treibstoffen zu.Bock: "Die Investoren dürften bezüglich der weltwirtschaftlichen Erholung und damit einer steigenden Öl- und Benzinnachfrage mit dem wachsenden Impfvolumen auch in den kommenden Wochen anhalten. Zudem stützt die Aussicht auf ein riesiges Konjunkturprogramm in den USA die Rohölpreise." Vor allem aber gab dasein unschönes Signal, indemum 0,5 Millionen Barrel am Tag beschlossen wurde, sondern im Gegenteil Saudi-Arabien an seinerfesthielt. ( Hier gibt es Spartipps fürs Tanken.

Verbrenner sollen unattraktiver werden



Autofahrer macht die Entwicklung wütend, das sehen wir deutlich an den Zuschriften der AUTO BILD-Leser. Einhelliger Tenor: Wieso sollen immer wir "gemolken" werden?! Manche verweisen allerdings darauf, dass Benzin noch Anfang 2020 mehr als 20 Cent teurer war als heute. Stimmt. Und wieder andere sagen, ja, anders gehe es nicht, man müsse Tanken teurer machen, sonst denke niemand um. Sicher ist jedenfalls: So wie die politischen Ankündigungen ein Ziel: den Verbrennungsmotor nach und nach unattraktiv zu machen. In diesem Jahr ist Bundestagswahl, und jeder sollte wissen: Auch da, wo es nicht wie bei den Grünen "außen" draufsteht, steckt diese Stimmung mit drin. Vielemacht, das sehen wir deutlich an den Zuschriften der AUTO BILD-Leser. Einhelliger Tenor: Wieso sollen immer wir "gemolken" werden?! Manche verweisen allerdings darauf, dass Benzin nochals heute. Stimmt. Und wieder andere sagen, ja, anders gehe es nicht, man müsse Tanken teurer machen, sonst denke niemand um. Sicher ist jedenfalls: So wie die Innovationsprämie , die Umweltprämie , die Wallbox-Förderung verfolgen quasi allenach und nach. In diesem Jahr ist Bundestagswahl, und jeder sollte wissen: Auch da, wo es nicht wie bei den Grünen "außen" draufsteht, steckt diese Stimmung mit drin.

Steuer und Sprit werden noch viel teurer



Diesel und Benziner werden noch 20 Jahre lang fahren. Die Besitzer zu enteignen traut sich niemand. Es wird anders laufen: Steuer und Sprit werden noch viel, viel teurer (siehe Rechenbeispiele oben), so wird der Bestand an Autos über die Jahre sinken. Die Autolobby, die das verhindern könnte, gibt es nicht. Vielfahrer werden die Preiserhöhungen noch heftiger spüren. Und wenn sie eine Tankkarte haben? Dann spürt es der Arbeitgeber. Alles, was tanken muss, vom Pflegedienst bis zum Pizzaboten, wird die Kosten umlegen. Dann wird nicht nur das Zapfen teurer, sondern vieles andere auch ... Meine Prognose ist:werdenlang fahren. Die Besitzer zu enteignen traut sich niemand. Es wird anders laufen:so wird derüber die Jahre. Die Autolobby, die das verhindern könnte, gibt es nicht.werden die Preiserhöhungen. Und wenn sie eine Tankkarte haben? Dann spürt es der Arbeitgeber. Alles, was tanken muss, vom Pflegedienst bis zum Pizzaboten, wird die Kosten umlegen....

Erklärungen zur Grafik – Quelle: eigene Berechnungen * Verbrauch von 7,8 l Benzin/100km ** 225 Arbeitstage, Einkommen wird mit einem Grenzsteuersatz von 33 Prozent versteuert