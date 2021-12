Spritpreise Anfang Dezember 2021 erstmals seit Monaten wieder leicht nachgegeben hatten, folgte nun die Rückkehr in den alten Aufwärts-Trott. Laut einer ADAC-Wochenauswertung vom 15. Dezember kletterte der Preis für einen Liter Super E10 im Vergleich zur Vorwoche um 1,4 Cent auf durchschnittlich 1,610 Euro. Ein Liter Diesel kostete im bundesweiten Mittel 1,524 Euro – 0,8 Cent mehr als in der Vorwoche. Auffällig seien die großen regionalen Unterschiede von bis zu neun Cent pro Liter in den einzelnen Bundesländern, so die Analysten. Es war wohl nur eine kurze Verschnaufpause. Nachdem dieerstmals seit Monaten wiederhatten, folgte nun die Rückkehr in den alten Aufwärts-Trott. Laut einer ADAC-Wochenauswertung vom 15. Dezemberim Vergleich zur Vorwoche um 1,4 Cent. Ein Literkostete im bundesweiten Mittel– 0,8 Cent mehr als in der Vorwoche. Auffällig seien dievon bis zu neun Cent pro Liter in den einzelnen Bundesländern, so die Analysten.

Clever Tanken Minutengenauer Spritpreis-Check So steht der Spritpreis an Tankstellen in der Umgebung! Zum Angebot In Kooperation mit

November 2021 weiter gestiegen. Laut dem Verbraucherinformationsdienst Liter Super E10 als auch der Liter Diesel gegenüber Oktober noch mal um drei Cent teurer. Benzin kostete im Schnitt 1,6858 Euro, für Diesel waren 1,5653 Euro pro Liter fällig. Ein ähnlich hohes Preisniveau beim Zuvor waren die Kraftstoffpreise auch im2021 weiter. Laut dem Verbraucherinformationsdienst clever-tanken.de (gehört zur AUTO BILD-Gruppe) wurde sowohl dergegenüberBenzin kostete im Schnitt, für Diesel warenpro Liter fällig. Ein ähnlich hohes Preisniveau beim Tanken gab es zuletzt vor neun Jahren.

Höher Ölpreis bei knappem Angebot



48 Cent mehr als im November 2020 kostete der Liter Super E10 und 51 Cent mehr der Liter Diesel", erläuterte Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von clever-tanken.de. Vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 kosteten im November im Monatsschnitt 404,59 Euro. Das waren rund 7,37 Euro mehr als im Oktober und rund 115,97 Euro mehr als im Vorjahresmonat. Dieselbe Menge Diesel kostete im November rund 375,67 Euro – und damit etwa 6,86 Euro mehr als im Oktober und rund 122,28 Euro mehr als im November 2020. Hauptgrund für die Entwicklung war wie so oft der Rohölpreis, der vor allem durch die hohe Nachfrage bei einem weiterhin knappen Angebot getrieben wurde. Allerdings muss man berücksichtigen, dass die wegen des Coronavirus gesunkene Nachfrage im Pandemie-Jahr 2020 zu Niedrigpreisen an den Tankstellen geführt hatte. Mit Blick auf den Vorjahresmonat wurde das Ausmaß der Preisentwicklung noch deutlicher: "Ganzekostete der Literund", erläuterte Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von clever-tanken.de. Vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 kosteten im November im Monatsschnitt 404,59 Euro. Das waren rund 7,37 Euro mehr als im Oktober und rund 115,97 Euro mehr als im Vorjahresmonat. Dieselbe Menge Diesel kostete im November rund 375,67 Euro – und damit etwa 6,86 Euro mehr als im Oktober und rund 122,28 Euro mehr als im November 2020. Hauptgrund für die Entwicklung war wie so oft der Rohölpreis, der vor allem durch die hohe Nachfrage bei einem weiterhin knappen Angebot getrieben wurde. Allerdings muss man berücksichtigen,

Durch die Erhöhung der CO2-Abgabe werden am 1. Januar 2022 Benzin um 1,4 Cent und Diesel um 1,5 Cent pro Liter teurer. Im Gegenzug wird die Pendlerpauschale von 30 auf 35 Cent pro Kilometer angehoben, allerdings erst ab dem 21. Kilometer. Geringverdiener mit einem Einkommen unterhalb des Grundfreibetrags bekommen ebenfalls ab dem 21. Kilometer eine Mobilitätsprämie von 4,9 Cent/km, wenn mit den Fahrtkosten der Arbeitnehmer-Pauschbetrag überschritten wird. Ansonsten gleiche eine Prognose für den Spritpreis 2022 dem berühmten Blick in die Glaskugel, so clever-tanken.de-Experte Steffen Bock: "Es hängt viel von Seitwärts- bis leichte Aufwärtsbewegung. Große Sprünge nach oben oder unten sind nicht in Sicht", so Bock.

Und wie geht es im neuen Jahr weiter? Fest steht:Im Gegenzug wird dieangehoben, allerdings erst. Geringverdiener mit einem Einkommen unterhalb des Grundfreibetrags bekommen ebenfalls ab dem 21. Kilometer einevon 4,9 Cent/km, wenn mit den Fahrtkosten der Arbeitnehmer-Pauschbetrag überschritten wird. Ansonsten gleiche einedem berühmten Blick in die Glaskugel, so clever-tanken.de-Experte Steffen Bock: "Es hängt viel von Corona und der weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft ab. Im Moment sind die Ölpreismeldungen sehr unterschiedlich. Ich erwarte beim Benzinpreis eine. Große Sprünge nach oben oder unten sind nicht in Sicht", so Bock.

Neben dem Öl spielt der steigende CO2-Preis jedes Jahr eine Rolle. Allein durch die kletternde CO2-Abgabe könnte der Benzinpreis pro Liter laut einer Prognos-Studie bis 2030 auf bis zu 2,50 Euro klettern, der Dieseltarif gar auf 2,64 Euro, so die jüngsten Berechnungen im Auftrag der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E, Transport & Umwelt). Denn bei einer reinen CO2-Preis-basierten Marktlösung wäre es nötig, diesen auf 450 Euro/Tonne anzuheben.

Wie sich der steigende CO2-Preis auf den Spritpreis auswirkt Jahr CO2-Preis/Tonne Preisaufschlag/Liter Benzin Preisaufschlag/Liter Diesel Pfeil Pfeil Abzweigung 2021 Abzweigung Abzweigung 2022 Abzweigung Abzweigung 2023 Abzweigung Abzweigung 2024 Abzweigung Abzweigung 2025 Abzweigung 25 Euro 30 Euro 35 Euro 45 Euro 55 Euro ca. 7 Cent ca. 8,4 Cent ca. 9,8 Cent ca. 12,6 Cent ca. 15 Cent ca. 8 Cent ca. 9,5 Cent ca. 11 Cent ca. 15 Cent ca. 17 Cent

Preisaufschlag beim Kauf eines Autos mit Verbrennungsmotors mäßigend auf die Kraftstoffpreise auswirken. Somit könnte der Preisanstieg laut den Berechnungen auf 1,90 Euro für Benzin und 1,96 Euro für Diesel begrenzt werden. Käufer von Autos mit hohem Alternativ würden sich andere Maßnahmen wie beispielsweise einmäßigend auf die Kraftstoffpreise auswirken. Somit könnte der Preisanstieg laut den Berechnungen aufundbegrenzt werden. Käufer von Autos mit hohem CO2-Ausstoß könnten mit einem Aufschlag die Kaufprämien für E-Autos finanzieren, argumentiert T&E. Die Organisation bringt daher neben dem steigenden CO2-Preis auch das Abschaffen einer günstigen Dienstwagenbesteuerung für Verbrenner ins Gespräch. Daneben plädiert sie für ein Bonus-Malus-System beim Kauf von Autos. Dem Verkehrssektor wird beim Bekämpfen des Klimawandels besondere Bedeutung beigemessen. Bis 2030 muss er laut Klimagesetz seine Emissionen praktisch halbieren.

Ein großer Teil des Spritpreises sind Steuern und Abgaben. Die Energie- beziehungsweise Mineralölsteuer macht bei Superbenzin 65,45 Cent pro Liter aus, bei Diesel sind es 47,07 Cent. Theoretisch müsste Diesel also stets knapp 19 Cent günstiger sein. Weil die Preise im Großhandel aber schwanken, sieht es in der Realität an der Tankstelle oft anders aus. Laut clever-tanken.de lag der Unterschied im September bei durchschnittlich 0,1614 Euro pro Liter. Dazu kommt die Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf den Verkaufspreis, derzeit knapp 27 Cent bei Super E10 und rund 25 Cent bei Diesel.

Zoom Die Preise für Benzin und Diesel dürften vorläufig auf hohem Niveau bleiben.



Hinzu kommt seit Jahresbeginn der CO2-Preis – ohne Mehrwertsteuer 5 Cent bei Super E10 und gut 6 Cent bei Diesel. Der Rest teilt sich auf in den Preis für Rohöl und Kosten für die Weiterverarbeitung, Transport, Tankstellen sowie den Gewinn der Mineralölwirtschaft. Diese hat zuletzt aber betont, dass ihre Margen nicht gestiegen seien.



der CO2-Preis massiv steigen. Dadurch könnte der Liter Benzin oder Diesel um bis zu 35 Cent teurer werden. Das Umweltbundesamt forderte anlässlich der Uno-Klimakonferenz in Glasgow, der CO2-Preis solle ab 2022 im Vergleich zur bisherigen Planung mindestens verdoppelt werden. Der Verkehrssektor sei der einzige Bereich in Deutschland, der seine Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 nicht gemindert habe. Im Gegenzug will das Bundesamt einen sozialen Ausgleich. Der Laut einer Untersuchung von DIW Econ (eine Tochter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW) im Auftrag von Greenpeace müsste zum Erreichen der deutschen Klimaziele neben weiteren MaßnahmenDadurch könnte der Literwerden. Das Umweltbundesamt forderte anlässlich der Uno-Klimakonferenz in Glasgow, der CO2-Preis solle ab 2022 im Vergleich zur bisherigen Planung mindestens verdoppelt werden. Der Verkehrssektor sei der einzige Bereich in Deutschland, der seine Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 nicht gemindert habe. Im Gegenzug will das Bundesamt einen sozialen Ausgleich. Der ADAC kritisierte die Vorschläge.

Ohne zusätzlichen Preistreiber ist ein Benzinpreis von zwei Euro eher unwahrscheinlich. Bei einem konstanten Wechselkurs des Dollars müsste der Ölpreis dafür auf weit über 100 Dollar steigen, so ADAC-Experte Jürgen Albrecht. Die Ölproduzenten-Vereinigung Opec+ habe aber kaum Interesse an weiter steigenden Preisen. Zudem würde dies die Fördermethode Fracking attraktiver machen, was die Preise durch ein dann steigendes Angebot zusätzlich bremsen würde.

Vattenfall-Wallbox Vattenfall-Wallbox + Ökostrom Das exklusive Ladepaket in der AUTO BILD-Edition: Charge Amps Halo™ für 499 Euro statt 1189 Euro UVP. Zum Angebot In Kooperation mit

schwanken die Spritpreise je nach Uhrzeit, Region und Tankstelle teils deutlich. Sicher ist: Die Politik will den Verbrennungsmotor aus Klimaschutzgründen nach und nach unattraktiv machen. Und die Elektromobilität gleichzeitig attraktiver – unter anderem mit der Dass an einzelnen Tankstellen zu gewissen Zeiten zwei Euro oder mehr pro Liter Super verlangt werden, ist aber nicht ausgeschlossen. Zum einen gibt es noch einige andere, in der Regel teurere Sorten wie Super Plus oder Premiumkraftstoffe wie Aral Ultimate oder Shell V-Power. Zum anderenje nachteils deutlich. Sicher ist:ausnach und nach. Und die Elektromobilität gleichzeitig attraktiver – unter anderem mit der Innovationsprämie , der Umweltprämie und der Wallbox-Förderung

zur richtigen Tageszeit an die Zapfsäule fahren. Am günstigsten tankt es sich typischerweise abends, am teuersten im morgendlichen Berufsverkehr. Im Grenzgebiet von Polen und Tschechien lohnt sich möglicherweise die Fahrt ins Nachbarland. Und auf Reisen sollte man auf jeden Fall Autobahntankstellen meiden. (Weitere Tipps zum günstigen Tanken)

Um beim Tanken das eigene Konto nicht zu sehr zu belasten, sollten Autofahrerfahren. Am günstigsten tankt es sich typischerweise abends, am teuersten im morgendlichen Berufsverkehr. Im Grenzgebiet von Polen und Tschechien lohnt sich möglicherweise die. Und auf Reisen sollte man auf jeden Fall. (Weitere