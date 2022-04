Der Preis für Benzin ist zeitweise wieder unter die Zwei-Euro-Grenze pro Liter gesunken, der für Diesel liegt meist noch knapp darüber. Insgesamt bleibt Sprit in Deutschland aber weiter teuer. Hauptgrund nach wie vor: der russische Angriffskrieg in der Ukraine , der die Energiepreise allgemein rapide hat ansteigen lassen.

Der bundesweite Durchschnittspreis für den Liter Super E10 lag am Dienstagnachmittag (5. April 2022, 16 Uhr) knapp unter der magischen Grenze (1,98 Euro), Diesel (2,04 Euro) und Super E5 (2,05 Euro) waren jeweils leicht darüber.

Immerhin ist der Preisschock aus dem Horrormonat März 2022 überwunden. Laut der Auswertung des Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken (gehört zur AUTO BILD-Gruppe) kostete der Liter Super E10 hierzulande im Monatsschnitt rund 2,0697 Euro – etwa 32 Cent mehr als noch im Februar. Für den Liter Diesel zahlten Autofahrer im Mittel rund 2,1441 Euro und damit etwa 47 Cent mehr als im Vormonat.

"Für beide Kraftstoffsorten wurden die höchsten Durchschnittspreise aufgerufen, die Clever Tanken je ermittelt hat", sagte Gründer und Geschäftsführer Steffen Bock. Gestartet wurden die Aufzeichnungen im Juni 2012.

Der Vergleich mit den Vorjahreswerten macht den enormen Preissprung noch deutlicher: Rund 62 Cent mehr als im März 2021 kostete der Liter Super E10, rund 83 Cent (!) mehr der Liter Diesel. Für vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 zahlten Autofahrer im März 2022 im Schnitt 496,73 Euro. Das waren rund 76,56 Euro mehr als im Monat zuvor sowie rund 148,39 Euro mehr als im Vorjahresmonat. Dieselbe Menge Diesel kostete im März 2022 rund 514,58 Euro (+113,57 Euro gegenüber Februar; +199,75 Euro gegenüber März 2021).

Laut Steffen Bock lag die Hauptursache der hohen Kraftstoffpreise an den stark gestiegenen Ölpreisen, die innerhalb von rund zwei Wochen seit Beginn von Putins Invasion in der Ukraine um mehr als 30 Prozent gestiegen waren. "Russland ist weltweit der drittgrößte Ölproduzent. Der Krieg in der Ukraine ist seit seinem Beginn daher eng verbunden mit der Angst vor russischen Lieferausfällen", so Bock. Diese Furcht spiegele sich an den Börsen und damit auch an den Zapfsäulen wider.

Und wie geht es weiter? Wie sich die Preise im April entwickeln werden, hängt stark von den Geschehnissen in der Ukraine ab. Bock: "Zwar hat der Ölpreis ab der zweiten März-Hälfte nahezu Vorkriegsniveau erreicht. Das aber liegt vor allem an der sinkenden Erdölnachfrage aus China." Grund: ein neuer Corona-Lockdown.

Zudem wolle US-Präsident Joe Biden Ende März die strategischen US-Ölreserven massiv anzapfen, um die Preise zu stützen. Allerdings weigere sich das Ölkartell Opec+ weiter, die Fördermengen spürbar anzuheben und damit die Preise zusätzlich zu entlasten. Und: "Die weitere Kriegstaktik Russlands ist derzeit ebenso ungewiss wie die Reaktionen der westlichen Länder darauf. Prognosen sind daher derzeit schwierig", sagt Bock.

In Deutschland spielt nach Worten des Experten zudem das Verhalten der Mineralölkonzerne eine wichtige Rolle. Von den gefallenen Ölpreisen spürten Autofahrer bislang wenig. Eine Ursache dafür könnte sein, dass die mineralölverarbeitende Industrie ihre Margen und damit ihre Gewinne erhöht hat.



Steffen Bock: "Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will deshalb dem Bundeskartellamt zwar mehr Befugnisse einräumen, sodass dieses künftig nicht nur die Tankstellenbetreiber, sondern auch die Raffinerien und Großhändler beobachten kann. Wann dieses Vorhaben allerdings greift, ist derzeit ungewiss." Gleiches gilt für das geplante Maßnahmenpaket der Bundesregierung zur Entlastung bei den Energiepreisen.

Sicher ist: Die Politik will den Verbrennungsmotor aus Klimaschutzgründen nach und nach unattraktiv machen. Und die Elektromobilität gleichzeitig attraktiver – unter anderem mit der Innovationsprämie , der Umweltprämie und der Wallbox-Förderung

Sorgen um die Versorgungssicherheit mit Treibstoff in Deutschland macht sich ADAC-Kraftstoffmarktexperte Jürgen Albrecht nicht. Er sehe keinerlei Anzeichen dafür. Allerdings gebe es keine Vergleichsfälle. Auch der Verband en2x erklärte, die Versorgung in Deutschland sei gesichert. So gebe es entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Bevorratung Reserven: 90 Tage bei Mineralöl und auch bei den wichtigsten Produkten. Zudem ließen sich Öl und Ölprodukte auch auf dem Seeweg handeln. Letzteres könne aber zu höheren Transportkosten führen.

Für den Fall, dass im Zuge des Ukraine-Kriegs russische Öl- und Gaslieferungen abrupt beendet werden, befürchtet Bundeswirtschaftminister Habeck Hamsterkäufe hierzulande. "Was würde passieren, wenn wir sagen: Es gibt kein Öl mehr, wir müssen alle Öl und Benzin sparen?", fragte der Grünen-Politiker jüngst in einem ARD-Interview. Wahrscheinlich würde nicht weniger Auto gefahren, sondern es gäbe einen Ansturm auf die Tankstellen – "und alle hamstern Öl wie zu Beginn der Pandemie das Klopapier".

Einen sofortigen Ausstieg aus den Energielieferungen Russlands hielte Habeck für dramatisch. Sollte Russland von sich aus einseitig etwa seine Gaslieferungen stoppen, gebe es Notfallpläne, sagte der Minister. Dazu gehörten auch staatlich angeordnete "Sicherheitsmaßnahmen", um Energie zu sparen.

Besonders drastisch ist die aktuelle Entwicklung, wenn man sie mit dem Jahr 2020 vergleicht. Damals hatten Öl- und Spritpreise durch die Corona-Krise Tiefstände erreicht. Seither geht es mit Schwankungen tendenziell bergauf.

Schon die Jahresbilanz 2021 beim Tanken fiel aus Autofahrersicht verheerend aus: So kostete Super E10 zum Jahresende satte 38 Cent pro Liter mehr als im Dezember 2020, bei Diesel belief sich der Anstieg auf 42 Cent. Günstigster Monat war bei beiden Kraftstoffsorten der Januar, am teuersten war Sprit jeweils im November. Die günstigste Tankstadt 2021 war Bonn (Super E10: 1,5006 Euro; Diesel: 1,3627 Euro). Am meisten zahlten Autofahrer nur knapp 60 Kilometer Luftlinie entfernt in Wuppertal (Super E10: 1,5451 Euro; Diesel: 1,4017 Euro).



Aber warum war schon 2021 so ein schlechtes Tankjahr? "Haupttreiber der Kraftstoffpreise war die steigende Nachfrage nach Rohöl im Zuge der wiedererstarkten Weltwirtschaft nach dem Lockdown-Jahr 2020. Zusätzlich haben sich die Einführung des nationalen CO2-Preises für Verkehr und Heizen sowie die Anhebung der Mehrwertsteuer auf den Vor-Corona-Satz von 19 Prozent spürbar auf die Preise an den Zapfsäulen ausgewirkt", erläutert Steffen Bock.

Wie sich der steigende CO2-Preis auf den Spritpreis auswirkt Jahr CO2-Preis/Tonne Preisaufschlag/Liter Benzin Preisaufschlag/Liter Diesel Pfeil Pfeil Abzweigung 2021 Abzweigung Abzweigung 2022 Abzweigung Abzweigung 2023 Abzweigung Abzweigung 2024 Abzweigung Abzweigung 2025 Abzweigung 25 Euro 30 Euro 35 Euro 45 Euro 55 Euro ca. 7 Cent ca. 8,4 Cent ca. 9,8 Cent ca. 12,6 Cent ca. 15 Cent ca. 8 Cent ca. 9,5 Cent ca. 11 Cent ca. 15 Cent ca. 17 Cent



Die erhöhte CO2-Abgabe machte dann am 1. Januar 2022 Benzin um 1,4 Cent und Diesel um 1,5 Cent pro Liter teurer. Im Gegenzug wurde die Pendlerpauschale von 30 auf 38 Cent pro Kilometer angehoben, allerdings erst ab dem 21. Kilometer. Geringverdiener mit einem Einkommen unterhalb des Grundfreibetrags bekommen nun ebenfalls ab dem 21. Kilometer eine Mobilitätsprämie von 4,9 Cent/km, wenn mit den Fahrtkosten der Arbeitnehmer-Pauschbetrag überschritten wird.

Ein großer Teil des Spritpreises sind Steuern und Abgaben. Die Energie- bzw. Mineralölsteuer macht bei Superbenzin 65,5 Cent pro Liter aus, bei Diesel sind es 47 Cent. Theoretisch müsste Diesel also stets knapp 19 Cent günstiger sein. Durch schwankende Preise im Großhandel und Sonderfälle wie den Ukraine-Krieg sieht es in der Realität an der Tankstelle aber oft anders aus.

Hinzu kommt seit Jahresbeginn der CO 2 -Preis – 5 Cent bei Super E10 und gut 6 Cent bei Diesel. Der Rest teilt sich auf in den Preis für Rohöl und Kosten für die Weiterverarbeitung, Transport, Tankstellen sowie den Gewinn der Mineralölwirtschaft. Und obendrauf kommt dann noch die Mehrwertsteuer von 19 Prozent.



Lässt man vorübergehende Treiber wie Putins Invasion in der Ukraine weg, ist ein Spritpreis von zwei Euro auf Dauer eher unwahrscheinlich. Bei einem konstanten Wechselkurs des Dollars müsste der Ölpreis dafür auf weit über 100 Dollar verharren. Die Ölproduzenten-Vereinigung Opec+ habe aber kaum Interesse an weiter steigenden Preisen. Zudem würde dies die Fördermethode Fracking attraktiver machen. Und das drückt dann wieder auf die Preise, weil das Angebot steigt. Daran kann die OPEC kein Interesse haben.

Umgekehrt ist davon auszugehen, dass die Preise wieder leicht fallen werden, sobald der Boykott russischen Öls endet. Wann das sein wird, ist aufgrund der andauernden Kämpfe in der Ukraine nicht abzusehen.

Um beim Tanken das eigene Konto nicht zu sehr zu belasten, sollten Autofahrer zur richtigen Tageszeit an die Zapfsäule fahren . Am günstigsten tankt es sich typischerweise abends, am teuersten im morgendlichen Berufsverkehr.