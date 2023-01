Diese beiden sind neu, vollelektrisch, von den Abmessungen (rund 4,65 Meter) wie vom Preis her vergleichbar: Subaru bietet mit dem Solterra erstmals einen Vollstromer an; der markentypische Allrad ist Serie. Der Ariya ist auch als 4x4 zu haben, aber dann sprechen wir von 306 PS und 66.490 Euro Grundpreis. Also vergleichen wir den Subaru lieber mit dem 2WD-Nissan der gleichen Preisliga.