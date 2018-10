D as SUV-Segment gehört in Deutschland zu den am schnellsten wachsenden Autoklassen. Auch andernorts gibt es tolle Hochsitze, die hierzulande ihre Käufer finden könnten, aber nicht angeboten werden. AUTO BILD hat sich angesehen, welche SUVs as SUV-Segment gehört in Deutschland zu den am schnellsten wachsenden Autoklassen. Auch andernorts gibt es tolle Hochsitze, die hierzulande ihre Käufer finden könnten, aber nicht angeboten werden. AUTO BILD hat sich angesehen, welche SUVs Ford , Toyota, Nissan Mitsubishi , Suzuki, GM, Kia, Hyundai und VW außerhalb von Europa im Programm haben!

Nissan Terra fährt nur in Asien

Mit der gleichnamigen Designstudie von 2012 hat der Nissan Terra so gut wie nichts mehr gemein. Es gibt einen Nissan, der heißt Terra – und er steht nur in Asien im Katalog. Dort können die Kunden zwischen dem 2,5-Liter-Benziner (184 PS) oder dem 2,3-Liter Diesel (190 PS) aus dem Navara wählen. Der Terra basiert auf dem Navara Pick-up (Typ D23). Nissan hat den Terra erstmals im April 2018 auf der Auto China der Öffentlichkeit präsentiert. Der Innenraum kommt mit Touchscreen, Zweizonen-Klimaautomatik und Ledersitzen – also gut ausgestattet. Außerhalb Asiens will Nissan den Terra nicht ins Portfolio aufnehmen. Chefdesigner Masato Takahasi räumte gegenüber dem Magazin "Carscoops" zwar ein, dass der Terra mit seinen Abmessungen durchaus zum Beispiel in die USA passen würde. Allerdings sei der US-Markt einer der härtesten und die Kundenerwartungen sehr hoch.

Neuer China-Tiguan heißt Tharu

Seine Verwandtschaft mit dem VW Teramont kann der Tharu speziell an der Front nicht verleugnen. Gebrauchtwagensuche: SUVs Über 100.000 SUVs im Angebot



Im März 2018 stand er als "Powerful Family SUV " in Shanghai neben dem neuen Touareg auf der Bühne. Dann wurde klar, dass der neue VW Tiguan für China auf den Namen Tharu hören wird. So heißt ein Volksstamm aus Nepal. Dem Vernehmen nach sind die Motoren grob mit denen des Tiguan vergleichbar. Äußerlich nimmt der Tharu Anleihen beim VW Atlas, der in China unter dem Namen Teramont verkauft wird. Nach dem Marktstart in Asien ist geplant, die Produktion auch in Mexiko und Argentinien anlaufen zu lassen.

Nissan Patrol und Ford Everest