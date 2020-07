In der Seitenansicht und am Heck sind die beiden SUVs kaum auseinanderzuhalten. Auch diesind fast identisch: Der Suzuki Across ist, wahrscheinlich wegen des leicht ver├Ąnderten Stylings, 35 Millimeter l├Ąnger (4,64 Meter) und f├╝nf Millimeter h├Âher (1,69 Meter). Breite (1,86 Meter) und Radstand (2,69 Meter) sind identisch mit den Werten des RAV4.