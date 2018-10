Den Jimny gibt es auch in Dschungelgrün. Die Farbe kommt auf dem Foto allerdings nicht so gut rüber.

Jetzt gibt es allerdings eine Alternative, und die heißt! Auf dem Papier ähnelt er Arona, Crossland X und Co: ein kleines SUV für weniger als 20.000 Euro. In der Realität sind die Unterschiede allerdings riesig. Hier kommen ein paar Gründe, weshalb ich mir den Jimny tatsächlich kaufen würde.Der kantige Jimny sticht aus dem ganzenheraus. Der kleine Suzuki will gar kein Lifestyle-SUV sein, er ist ein echterEr sieht nicht nur gut aus, sondern kommt auch überall durch und passt mit 3,68 Metern in fast jede Parklücke.Den Suzuki Jimny gibt es in Dschungelgrün und Saharabeige – und das schon. Sogar in der Ausstattung "Comfort+" kostet er gerade mal