Seine Familie kann man sich nicht aussuchen – zumindest unter Menschen. In der Industrie sieht das ­anders aus: "Badge-Engineering", also ein fremdentwickeltes Modell einfach umzulabeln und dann als sein eigenes zu vermarkten, dieses Geschäftsmodell gibt es für Autos seit Ewigkeiten. Und es scheint über alle Klassen hinweg immer beliebter zu werden. Siehe VW Caddy und Ford Tourneo Toyota GR86 und Subaru BRZ . Und dann eben diese zwei: Suzuki Swace und ­ Toyota Corolla ähneln sich bis auf die Dachantenne. Oder?

Nicht ganz. Von außen, das geben wir zu, lassen sich beide auch nach dem jüngst erfolgten Facelift nur schwer auseinanderhalten. Auf der Heckklappe hat Suzuki das mit dem Badge-Engineering etwas zu wörtlich genommen und einfach eine Art metallenen Sticker verwendet, um die Aussparung für das runde Toyota-Logo abzudecken. Was genauso bescheiden aussieht, wie es klingt.

* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist www.dat.de

Beim Infotainment fährt der Swace dem Corolla hinterher



Softwareseitig sieht das System ­dagegen sehr ähnlich aus – bis auf den Fakt, dass es kein eingebautes Navi gibt, hier also immer Apple CarPlay und Android Auto herhalten müssen. Interessantes Detail: Die Beleuchtung der Fensterheber, die Toyota beim Facelift bei drei von vier Fenstern weggespart hat, hat der Suzuki nach wie vor.

Suzuki Swace mit gewohnt geräumigem Innenraum

Von der Überarbeitung des ­Antriebs hat der Suzuki dagegen in vollem Umfang profitiert. Überhaupt stellt der ausgeklügelte ­Vollhybrid eigentlich das Kauf­argument für den Swace dar. Die fünfte Generation des Toyota-Hybrids ist leicht erstarkt, leistet nun 140 statt 122 PS. Zustande kommt der Unterschied durch einen nun 95 PS starken E-Motor (vorher 72 PS) und eine neu abgestimmte Motorsteuerung.

Hybridantrieb erlaubt 1,5 Kilometer rein elektrisches Fahren



Die Zeit für den Landstraßensprint liegt nun bei 10,4 Sekunden, was in Ordnung geht. Ebenfalls spürbar ist der neue, leistungsfähigere Lithium-Ionen-Akku, er hält länger durch. Anderthalb Kilometer am Stück rein elektrisch fahren? War früher nicht drin, ist jetzt möglich.