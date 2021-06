Continental geht mit einemin die Serienfertigung, einem Bildschirm von A-Säule zu A-Säule. Spätestens seitdem der mittlerweile insolvente chinesische Autohersteller Byton mit seinem 126 Zentimeter breiten Bildschirm um die Ecke kam, sind Riesenanzeigen im Trend. Das Conti-Display sollkommen, die Anzeige wird sehr wahrscheinlich zuerst im neuen VW Passat beziehungsweise in seinem elektrischen Bruder VW ID.6 stecken, später eventuell auch in anderen VW-Modellen oder dem nächsten Skoda Superb zu sehen sein. Also einmit Geldsegen. Zumindest Ersteres hat Conti auch in seine Pressemitteilung geschrieben.