Startschuss für die vollelektrische Version des Tiguan Allspace mit Touareg- Abmessungen. Auf derzeigt Volkswagen erstmals seinen, der allerdings im Grundegedacht ist. Das SUV ist der erste elektrische VW mit. AUTO BILD hat sich das Modell in Wolfsburg bereits anschauen können. Alle Infos zum bislang größten MEB -Fahrzeug.

Zwei Versionen des VW ID.6 wird es in Zukunft geben. Dabei unterscheiden sich die beiden Modellversionen an der Front nur im Detail voneinander. Grund dafür ist die Zusammenarbeit mit zwei unterschiedlichen chinesischen Partnern. Während der konservative Norden vom FAW-Konzern bedient wird, arbeitet für den Süden SAIC mit VW zusammen. Je nach Region unterscheidet sich damit auch das Design, denn auch die Geschmäcker der Kundschaft sind innerhalb Chinas verschieden. Auch die Namen werden sich unterscheiden. Im Norden wird es den ID.6 Crozz geben und im Süden den ID.6 X.

Das Heck erinnert an den ID.4, bleibt aber durch die Lichtgrafik eigenständig.

Im ID.6 Crozz ist die Stirnseite etwas klassischer gestaltet, während der ID.6 X die bereits von Leak-Bildern bekannten Scheinwerfer mit den optischen "Tränensäcken" erhält. An der Seite unterscheiden sich die beiden Versionen nicht. Hier ist dasgehalten. Das Heck erinnert ebenfalls an das europäische SUV, allerdings bleibt der ID.6 danke eigener Leuchtengrafik eigenständig.finden sich bis auf die dritte Sitzreihe. Auch der chinesische Dreireiher erhält. Das eine ist fest am Lenkstock verbaut und dient als Digitaltacho, das andere ist auf das Armaturenbrett gesetzt und bedient das Infotainment . Knöpfe gibt es auch hier nicht, stattdessen werden Wischgesten und Touchflächen zur Steuerung genutzt.