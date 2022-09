Ein SUV mit über 1000 PS? Was selbst bei einem Sportwagen wahnsinnig viel klingt, setzt Tesla beim Model X Plaid um. Die Leistung entspricht der des Model S Plaid : 750 kW (1020 PS). Aktuell kann in Deutschland lediglich die Plaid-Variante des SUVs bestellt werden. Der Preis? Satte 140.990 Euro. Dafür soll der Tesla in 2,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h preschen. Die Reichweite liegt laut WLTP bei 528 Kilometern – natürlich nicht in Verbindung mit häufigen Versuchen, die 2,6 Sekunden zu erreichen. Geschäftskunden haben aktuell die außergewöhnliche Chance, das Model X zu leasen