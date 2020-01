Können sich Audi und BMW gegen Tesla behaupten? Der Investor Frank Thelen bezweifelt das.

Wie das gehen soll, hat der Finanzexperte in einem Beitrag fürs "Handelsblatt" begründet. Für Thelen haben die deutschen Autohersteller den "iPhone-Moment" verpasst. Damit meint Thelen all die Erfolgs-Faktoren, die ausschlaggebend sind für eine künftige Marktführerschaft bei E-Autos. Wenn dieser Moment rum ist, hängen die Verfolger nur noch hinterher,, argumentiert der ehemalige "Höhle-der- Löwen"-Juror. Schließlich würde Tesla schon seit Jahren jede Menge Fahrdaten sammeln für die Entwicklung autonomer Autos, nutzt künstliche Intelligenz (KI) bei der digitalen Entwicklung undaufgebaut. Dagegen stünden die deutschen Hersteller noch immer in den Startlöchern. Tatsächlich werden die Modelle S und X schon seit Jahren produziert, das Model 3 ist schon ist als Massenauto unterwegs. Wo stehen BMW und VW? Der BMW i3 ist ein teures Nischenfahrzeug, bei Volkswagen wurde gerade eben erst der Termin für den Marktstart des VW ID.3 bekannt , der im April bestellbar und erst im Sommer ausgeliefert wird. Bei der Batterietechnik habe Tesla, obwohl die Technologie schon acht Jahre alt sei, noch immer die Nase vorn und würde im März 2020 die nächste Generation von Batterien vorstellen, kündigte Thelen an.