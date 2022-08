Nach einem Bundestagsbeschluss aus dem Sommer 2021 soll die THG-Quote als Ausdruck der CO-Minderung in diesem Jahr sieben Prozent betragen. Die Quote wurde eingeführt, um die Mineralölindustrie mehr als bisher am Umweltschutz zu beteiligen. Seit Jahren geschieht das indirekt bereits durch die Beimischung von Biokraftstoffen in Benzin und Diesel. Seit Anfang des Jahres 2022 profitiert der Endkunde, denn der kann es sich finanziell zunutze machen, nicht mehr einen Verbrenner zu fahren, sondern ein Elektroauto oder ein elektrisches Zweirad

Wie viel Geld der Autofahrer pro Jahr bekommt, geben die Regelungen der Bundesregierung vor. Ausgangspunkt für die Einstufung ist das Jahr 2010, denn dieses Jahr muss der CO 2 -Ausstoß im Vergleich zum Zeitpunkt vor zwölf Jahren sieben Prozent niedriger sein. Bis zum Ende des Jahrzehnts wird das Ganze sportlicher. Bis 2030 muss der CO 2 -Ausstoß nach aktuellen Vorgaben um 25 Prozent gesunken sein.

Mit dem Beimischen von Biokraftstoffen durch die Mineralölkonzerne wird das kaum klappen, der Druck steigt, Fahrzeuge zu elektrifizieren. Gleichzeitig kann die Petrochemieindustrie jährlich die Saubermann-Zertifikate der Elektrofahrer erwerben und sich so partiell freikaufen.

Pro Jahr wächst diese THG-Quote um einige Prozentpunkte an. So soll die THG-Quote im kommenden Jahr bei acht Prozent liegen. Es gibt jährlich kleinere Sprünge, sodass der Wert 2025 auf 10,5 Prozent steigt und sich bis 2030 auf 25 Prozent erhöht. Heißt, die THG-Prämien könnten in den nächsten Jahren nennenswert ansteigen. Von aktuell 250 bis 400 Euro auf dann unter Umständen deutlich mehr Erstattung pro Jahr und Fahrzeug, wenn man ein entsprechendes E-Auto oder einen E-Roller anmeldet. Und das sogar steuerfrei Biokraftstoffe sollen in den folgenden Jahren einen energetischen Mindestanteil haben. In diesem Jahr sind es 0,2 Prozent, 2025 0,7 Prozent und 2030 2,6 Prozent. Mengen oberhalb des Mindestanteils werden mit dem Faktor zwei angerechnet.