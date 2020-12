Die Lamax S9 – aktuell auf Platz drei der Bestenliste – ist eine ganz besondere Dashcam: Sie ist gleichzeitig ein smarter Rückspiegel und bietet ebenfalls eine Rückfahrkamera. Insgesamt gab es im Test die Note "sehr gut". Kein Wunder: Die Bedienung überzeugt mit simpler Menüführung und einer praktischen Sprachsteuerung. Die Full-HD-Aufnahmen sind scharf und detailreich, auch die Rückkamera macht solide Aufnahmen und dient gleichzeitig als Einparkhilfe, wenn alles entsprechend angeschlossen und eingestellt ist. Plus: Praktische Assistenzfunktionen sorgen für mehr Sicherheit beim Fahren. Bei dem, was geboten wird, ist der Preis von rund 180 Euro absolut gerechtfertigt.

In der Rangfolge aller Dashcams belegt die Aukey DR01 mit der Note "gut" gerade Rang sechs, doch im Test günstiger Dashcams unter 60 Euro konnte sich die Autokamera die Spitzenposition sichern. Klar, für den günstigen Preis von rund 55 Euro, ist nicht viel Schnickschnack zu erwarten, doch die Aukey DR01 macht in den Kernfunktionen einer Dashcam einen guten Job. Die Bedienung klappt intuitiv, die Aufnahmen sind gut, der Bildwinkel ist mit 170 Grad sogar vergleichsweise weit. Weiteres Extra: Zwei verschiedene Halterungskonzepte (Saugnapf, Klebepad) sind im Lieferumfang enthalten.

Wie der Name schon vermuten lässt, ist es das Format, das die Garmin Dash Cam Mini so besonders macht: Sie ist ultraklein. Sie misst lediglich 3,13 x 5,33 x 2,93 Zentimeter und verschwindet dadurch perfekt hinter dem Rückspiegel – es gibt also nichts, was den Fahrer ablenken könnte. Das geht zulasten eines Displays, doch die Bedienung erfolgt stattdessen per App und einen Knopf für die Sperrung einer Aufnahme im Notfall gibt es trotzdem. Im Test sicherte sie sich die Note "gut" und damit den Platz sieben auf der Bestenliste. Die Aufnahmen überzeugen, wenn sie auch nicht gerade vor Farbe strotzen. Dafür kann sich der aktuelle Preis aber sehen lassen. Derzeit stehen rund 95 Euro auf dem Etikett – das ist für eine hochwertige Marken-Dashcam absolut fair.