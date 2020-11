ach dem Corolla bekommt jetzt auch Toyotas Hybrid-SUV C-HR die dynamischere GR Sport-Ausstattung.Der Hintergrund der Logos, das Element über den LED-Scheinwerfern , der untere Teil der Frontschürze, die Einfassungen der Nebelscheinwerfer, die seitliche Beplankung, der Bereich um die Reflektoren am Heck und der obere Teil des Chromelements an der Schürze darunter sind nun schwarz, teilweise auch in Klavierlack. Außerdem bekommt der C-HR als GR Sport neue 19-Zoll-Felgen, deren Speichen einen Stern bilden.

Der C-HR GR Sport kommt serienmäßig mit einem an den Griffflächen perforierten Lederlenkrad. ©Toyota

Der Innenraum ist in Anthrazit und Schwarz gehalten. Serienmäßig kommt der C-HR in dieser Ausstattung mit einem an den Griffflächen perforierten Lederlenkrad. Das schmücken, wie auch den Gangwahlhebel, rote Ziernähte. Wenn man über den Startknopf mit GR-Logo den Motor startet, erscheint eine Animation im kleinen TFT-Bildschirm zwischen den Rundinstrumenten.Zur serienmäßigen Ausstattung gehören getönte Scheiben, elektrisch anklappbare Seitenspiegel, beheizte Frontsitze und ein Soundsystem von JBL. Toyota verzichtet auf eine Leistungssteigerung für den CH-R GR Sport, sein Hybridantrieb leistet also weiterhin 184 PS . Aber ein bisschen sportlicher als die üblichen Modelle, soll das Auto dann doch sein. Darum wurde es mit Sportreifen, sportlicher abgestimmtem Fahrwerk und einer direkteren Lenkung bedacht.