Der Corolla AE86 gilt als Drift-Ikone, ein Motortausch gehört zum guten Ton. An den Dreizylinder aus dem GR Yaris dürfte dabei aber noch niemand gedacht haben.

E in Toyota Corolla AE86 mit anderem Motor? Normalerweise ist das keine Meldung, die mehr als ein Schulterzucken hervorruft. Schließlich ist die japanische Heckschleuder eine beliebte Basis für Drift-Umbauten, und da ist ein "Engine Swap" im Prinzip Standard. Allerdings handelt es sich dabei in der Regel um inmit anderem Motor? Normalerweise ist das keine Meldung, die mehr als ein Schulterzucken hervorruft. Schließlich ist die japanische Heckschleuder eine beliebteund da ist ein "Engine Swap" im Prinzip Standard. Allerdings handelt es sich dabei in der Regel um 2JZ-Sechszylinder aus dem Supra oder SR20DETs vom Nissan 200SX . Daddy Motor Works aus Japan schlägt einen anderen Weg ein. Firmeninhaber Oto-san will den potenten Turbo-Dreizylinder aus dem GR Yaris in seinen "Hachiroku" (Japanisch für 86) verpflanzen.

Gleicher Hubraum, ein Zylinder weniger

Der Dreizylinder aus dem GR Yaris baut deutlich kürzer, aber auch höher als der Serien-Vierzylinder. ©youtube.com/DADDYMotorWorksOfficial

G16E-GTS des GR Yaris leistet in Japan 272 PS und 370 Nm Drehmoment aus 1,6 Litern Hubraum. Das sorgt schon im Allrad-Yaris für ordentlich Fahrspaß. Was der Dreizylinder mit dem knapp 230 Kilogramm leichteren, hinterradangetriebenen Corolla veranstalten wird, kann man sich ausmalen. Außerdem dürfte Daddy Motor Works noch das eine oder andere PS mehr herauskitzeln. Die Kühlung wird jedenfalls darauf ausgelegt. Weil der Motor deutlich kürzer baut als der originale 4A-GEU-Vierzylinder, ist im Vorderwagen genügend Platz für größere Wasser- und Ladeluftkühler. Auch der Sound dürfte profitieren. Wie es im Drift-Sport üblich ist, soll die Abgasanlage nämlich durch die Motorhaube ins Freie führen und so quasi direkt nach dem Turbolader enden. Derdes GR Yaris leistet in JapanDas sorgt schon im Allrad-Yaris für ordentlich Fahrspaß. Was der Dreizylinder mit dem knapp 230 Kilogramm leichteren, hinterradangetriebenen Corolla veranstalten wird, kann man sich ausmalen. Außerdem dürfte Daddy Motor Works noch das eine oder andere PS mehr herauskitzeln. Diewird jedenfalls darauf ausgelegt. Weil der Motor deutlich kürzer baut als der originale 4A-GEU-Vierzylinder, ist im Vorderwagen genügend Platz für größere Wasser- und Ladeluftkühler. Auch der Sound dürfte profitieren. Wie es im Drift-Sport üblich ist, soll die Abgasanlage nämlich durch die Motorhaube ins Freie führen und so quasi direkt nach dem Turbolader enden.

Toyota-Teile aus vier Jahrzehnten

Handschaltung eines Scheibenbremsen vom Toyota Estima, hierzulande bekannt als Corolla AE86 aus den frühen 1980ern eine Art Best-of aus Toyota-Modellen der vergangenen Jahrzehnte zu werden. Neben dem Motor stammen auch andere Teile von diversen Toyota-Modellen. Als Getriebe wird dieeines Toyota GT86 dienen. Die Hinterachse gehört eigentlich zu einem S110 Crown , während das Differenzial vom Altezza - in Deutschland als Lexus IS verkauft - entliehen wurde. Die hinteren Trommelbremsen ersetzenvom Toyota Estima, hierzulande bekannt als Previa . So scheint diesereine Art Best-of aus Toyota-Modellen der vergangenen Jahrzehnte zu werden.

Den GR Yaris-Motor gibt es als Neuteil