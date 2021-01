Targadach und bügelförmiger Spoiler stehen nicht nur dem MK4 ausgesprochen gut. ©Toyota

Dasdie 2020 erstmals online stattfand. Bereits 2019 erregte Toyota mit dem Supra Heritage Edition für Aufsehen, der den MK4 zitierte. Die Fans flippten aus – und so entschloss man sich, noch einen Schritt weiterzugehen.Zwar gab es den Vorgänger auf den meisten Märkten auch als Coupé , spätestens seit " The Fast and the Furious " denkt man bei Supra aber automatisch an Targa. Die beiden herausnehmbaren Paneele des Sport Top stammen aus dem 3D-Drucker und können einfach ausgeclipst werden.Dem Showcar spendierte Toyota noch ein Bodykit Felgen , Fahrwerk, Bremsen und eine Auspuffanlage. Auch der B58-Reihensechszylinder erhielt ein Upgrade, Details veröffentlichte Toyota allerdings nicht.Aufwand und Kosten wären laut Toyota schlicht zu hoch.