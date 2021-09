Der aktuelle Toyota Prius ist bereits seit 2016 auf dem Markt. Bei uns gibt es seit August 2020 nur noch den Plug-in-Hybrid , der Vollhybrid wird nicht mehr angeboten, die Nachfrage war zu gering. Das japanische Portal Best Car berichtet jetzt, dass die fünfte Generation Ende 2022 auf den Markt kommen wird. So weit, so erwartbar. Aber in dem Artikel heißt es weiter, dass neben dem bekannten Hybridantrieb, bestehend aus einem 1,8-Liter-Benziner und einem Elektromotor, auch eine Version mit Wasserstoffantrieb geplant ist!