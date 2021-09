AmDer Name verrät es: Gesucht wird das beste Tuning-Auto Deutschlands. Kein leichter Job, deshalb haben sich Sidney Hoffmann und Maximilian Götz noch einige Co-Juroren ins Boot geholt. Mit von der Partie ist auchdessen Auto-Verrücktheit ebenso bekannt ist wie seine Filme und Serien. Im Juroren-Trio Hoffmann, Götz und Stein will er die Rolle als neutrale Instanz einnehmen.

AUTO BILD: Was sind deine persönlichen Berührungspunkte mit Tuning?

Axel Stein: Ich bin, was Tuning angeht, sehr bedacht. Ich finde getunte Autos faszinierend, aber ich persönlich mag es lieber dezent und unscheinbar.

Leistungstuning ja, aber je nach Fahrzeug reicht es auch, wenn man einfach ein paar Spurplatten einbaut, damit es etwas satter dasteht.Wenn die Show die Praxis übersteigt. Zu tiefe Fahrwerke zum Beispiel, es muss schon alltagstauglich sein. Auch knallige Farben und fette Spoiler brauche ich nicht unbedingt.Natürlich ist alles Geschmacksache. Der eine steht auf Honda Civic , der andere auf Porsche 911 , da hat jeder seinen Geschmack. Aber ich bin da ehrlich. Wenn ein Auto ankommt, das mir serienmäßig gefällt, das getunt aber so gar nicht meinen Geschmack trifft, dann werde ich das auch ganz klar sagen. Es gibt Autos, aus denen kann man richtig was rausholen. Aber dann gibt es auch solche, an denen würde ich nichts mehr machen.

Bis auf Spurplatten und die ein oder andere gepulverte Felge ist bei mir alles Serie. Wie gesagt, es gibt Autos, da muss man nicht mehr viel machen. Ich lege viel Wert auf Langlebigkeit. Wenn sich Fahrzeug-Ingenieure Gedanken über die Leistungsausbeute eines Motors gemacht haben, dann hat das auch seinen Grund. Da muss man nicht unbedingt noch das maximal Mögliche herausholen.Spannende Frage. Der eine hat Ahnung von Technik, der andere kann fahren, und ich bin mit dabei. Ich bin sehr interessiert und sauge alles auf, fahren kann ich auch ein bisschen. Aber schlussendlich komme ich mit einer neutralen Geschmacksseite an und muss den ehrlichen Hammer auf den Tisch hauen (lacht).Ich werde da schon behutsam umgehen. Das ist ja alles teures Material, was leidenschaftlich zusammengebaut wurde. Deswegen taste ich mich ran und werde nicht auf Biegen und Brechen an die Grenzen gehen. Das wird dann Maximilian wahrscheinlich in erster Linie machen.Großartig vorbereiten ist bei den diversen Jury-Geschmäckern wahrscheinlich schwierig. Letztendlich kann jeder gewinnen, aber auch jeder ohne Pokal nach Hause gehen.