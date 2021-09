In dersucht Sidney Hoffmann zusammen mit anderen Juroren Deutschlands bestes Tuning-Auto. Das Teilnehmerfeld ist so divers wie spannend – vom Showcar bis zum Tracktool ist alles dabei. Zu letzterer Kategorie gehört Josef Mörtlsder mit massiven Leistungsdaten zum Kampf um den Pokal antritt.

Insgesamt hat der 34-jährige Besitzer innerhalb von fünf Jahren satteDas Ergebnis beeindruckt. Schon optisch ist der Polo ein echter Hingucker, was vor allem der enormim Wert von etwa 6000 Euro zu verdanken ist. Breitere Kotflügel, Luftauslässe in der Motorhaube und mehrspeichige O.Z.-Alufelgen in 17 Zoll tun ein Übriges. Das Highlight wartet unter der Motorhaube: Derleistet nach einem Umbau von SL Tuningsolutions statt der serienmäßigen 220 sattedie über die Vorderräder herfallen! Erreicht wurde der Zuwachs unter anderem durch einen neuensamt Wagner-Ladeluftkühler und einer kompletten Abgasanlage. Letztere stammt von Edel01 und misst ab Turbolader durchgängig drei Zoll.