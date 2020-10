S eit Jahren sind Sondermodelle sowohl bei Reisemobilherstellern als auch bei Kunden beliebt. Der Grund? Das meist voll ausgestattete Wunschmobil kommt mit erheblichem Preisvorteil. Der Kunde muss so nicht lange überlegen, welches Extra er sich gönnt und welches nicht. Er nimmt einfach alle! Vorteil für den Hersteller: Er spart Zeit in der Produktion, weil die Kollegen am Band weniger individuelle Einzelfahrzeuge fertigen müssen. Ein solches Win-win-Wohnmobil von Kastenwagen-Spezialist VanTourer ist das Sondermodell Twenty20. Nachrüst-Navis für Wohnmobile Alpine X903D-DU2 9" Preis*: 1631,01 Euro Garmin Camper 780 Advanced Preis*: 279,00 Euro TomTom Camping Go Preis*: 320,94 Euro Garmin Camper 660LMT-D Preis*: 233,58 Euro *Preise: Stand 01.10.2020 *Preise: Stand 01.10.2020 DAS IST ER: Kompakt und doch alles drin und dran, was man braucht. Als Basis dient das bereits bekannte Serienfahrzeug VanTourer 600 D bzw. L, das auf Peugeot Boxer rollt. Der Kunde kann bei dem Los geht es bei 50.990 Euro für den 600 D mit Heckquerbett, die Längsbettenvariante kostet 51.490 Euro. (Alles zum Thema Wohnmobile) eit Jahren sind Sondermodelle sowohl bei Reisemobilherstellern als auch bei Kunden beliebt. Der Grund? Das meist voll ausgestattete Wunschmobil kommt mit erheblichem Preisvorteil. Der Kunde muss so nicht lange überlegen, welches Extra er sich gönnt und welches nicht. Er nimmt einfach alle! Vorteil für den Hersteller: Er spart Zeit in der Produktion, weil die Kollegen am Band weniger individuelle Einzelfahrzeuge fertigen müssen.Kompakt und doch alles drin und dran, was man braucht. Als Basis dient das bereits bekannte Serienfahrzeug VanTourer 600 D bzw. L, das auf Peugeot Boxer rollt. Der Kunde kann bei dem Sechs-Meter-Kastenwagen zwischen Längs- oder Querbett-Grundrissen wählen.

Innenraum überzeugt mit cleveren Details

Kompakte Außenmaße – und doch alles drin und dran, was man braucht. Vieles bereits serienmäßig, was bei anderen Herstellern zusätzlich kostet. Durch die zusätzliche Ausstattung des Sondermodells spart der Kunde 8789 Euro. Was besonders überrascht, ist die Wintertauglichkeit des Twenty20. Mit serienmäßiger Dieselheizung von Truma, verbrauchsarmem Kompressorkühlschrank und beheiztem Abwassertank (319 Euro) ist eine hohe Autarkie gewährleistet. Zum Kochen wird lediglich eine 2,8 Kilogramm schwere CampingGaz-Flasche benötigt. Das schafft auch Platz für mehr Stauraum! Daran mangelt es im Twenty20 nicht. In die Heckgarage lässt sich bequem auch großes Gepäck verstauen. Besonders clever sind die Staufächer, in die perfekt Kabeltrommel und Auffahrkeile passen. Noch mehr Stauraum gibt es durch die hochklappbaren Längsbetten. Vieles bereits serienmäßig, was bei anderen Herstellern zusätzlich kostet. Durch die zusätzliche Ausstattung des Sondermodells spart der Kunde 8789 Euro. Was besonders überrascht, ist die Wintertauglichkeit des Twenty20.Zum Kochen wird lediglich eine 2,8 Kilogramm schwere CampingGaz-Flasche benötigt. Das schafft auch Platz für mehr Stauraum! Daran mangelt es im Twenty20 nicht. In die Heckgarage lässt sich bequem auch großes Gepäck verstauen. Besonders clever sind die Staufächer, in die perfekt Kabeltrommel und Auffahrkeile passen. Noch mehr Stauraum gibt es durch die hochklappbaren Längsbetten.

Viele clevere Lösungen

Apropos Heckgarage: Hier befindet sich auch gut zugänglich der Frischwassertank. Im getesteten 600-L-Grundriss mit Längsbetten überzeugen uns die Bequemlichkeit der Matratzen und das großzügige Raumangebot. Das Bett ist so groß, dass man mit 1,75 Meter Körpergröße auch bequem quer im Längsbett schlafen kann. Ein besonderer Clou dieses Bereichs ist die Möglichkeit, den Kopfbereich des Lattenrostes hochzustellen. Dann wird aus dem Bett ein gemütliches Lesesofa - perfekt für verregnete Tage. Bei der abendlichen Nutzung überzeugt das durchdachte und gemütliche Lichtkonzept. Alle Lampen sind stromsparende LED und verbreiten einen warmen Lichtton.

So sieht der Sitzplatz des Fahrers im mindestens 51.000 Euro teuren Twenty20 aus. Beim Test fallen im Bereich der Küchenzeile gleich mehrere Dinge positiv auf: hochwertige Verarbeitung, stabile Druckknöpfe für die Schubladenverriegelung, Schubladen mit Vollauszug, Schränke mit genug Platz, um auch Öl- und Essigflaschen transportieren zu können, Gewürzregal sowie Waschbeckenabdeckung, die auch als Schneidbrett nutzbar ist. Technische Daten Motorisierung Peugeot 2,2 l BlueHDI 165 Leistung 121 kW (165 PS) bei 3750 U/min Hubraum 2179 ccm Drehmoment 340 Nm bei 1750 U/min Höchstgeschwindigkeit 155 km/h Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 75 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 5990/2050/2580 mm Radstand/Bereifung 4035 mm/215/75 R 16 C Leergew. fahrbereit/Zuladung 2660/840 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2500/750 kg Liegefläche Heck L x B 1800 x 950/2000 x 950 mm Kühlschrank/inkl. Eisfach 75 l/k. A. Herd 2 Flammen Bordbatterie 95 Ah Frisch-/Abwassertank 105/85 l Gasvorrat/Heizung 1 x 2,8 kg/Truma Combi Diesel Grundpreis ab 50.990 Euro Ein weiterer Clou im VanTourer ist das Raumbad. Durch rundliche Schiebetüren im Wohnraum zwischen Sitzgruppe und Bett lässt sich der Platz im Bad erweitern. Ebenfalls erweiterbar sind der Tisch in der Sitzgruppe und die Sitzfläche der Sitzbank, die über eine Isofix-Kindersicherung verfügt.hochwertige Verarbeitung, stabile Druckknöpfe für die Schubladenverriegelung, Schubladen mit Vollauszug, Schränke mit genug Platz, um auch Öl- und Essigflaschen transportieren zu können, Gewürzregal sowie Waschbeckenabdeckung, die auch als Schneidbrett nutzbar ist.

Vorsicht vor der Stufe

Fazit



Der Twenty20 überzeugt als schicker Kastenwagen auf nur 5,99 Metern mit vielen cleveren Details, einem ausgeklügelten Wohnkonzept, guter Ausbauqualität, hoher Autarkie, Wintertauglichkeit und reichlich Ausstattung zu einem attraktiven Preis. AUTO BILD REISEMOBIL-Urteil: vier von fünf Sternen