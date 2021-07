einer mehrmonatigen Testfahrt ganz einfach unverbindlich tun. Eine attraktive Variante, das zu tun, bietet das flexible Auto-Abo: Nach der Mindestlaufzeit von drei Monaten kann der Volkswagen T-Cross ohne Angabe von Gründen wieder zurückgegeben werden. Im direkten Vergleich ist das Auto-Abo zwar meist teurer als das Leasing, dafür ist es aber deutlich flexibler. So sind in der monatlichen Rate bis auf die Tankkosten bereits alle Gebühren wie Zulassung, Kfz-Steuer, Seit einigen Jahren erfreuen sich vor allem kleine, frontgetriebene SUV größter Beliebtheit. Auch Volkswagen hat das Potenzial dieser Klasse erkannt und Anfang 20219 mit dem T-Cross einen eigenen Ableger auf den Markt gebracht. Die Verkaufszahlen rechtfertigen diesen Schritt. Allein in Deutschland wurden bis Ende letzten Jahres rund 50.000 Modelle des kleinen SUV zugelassen. Wer selbst einmal erfahren will, warum das 4,11 Meter lange SUV so beliebt ist, kann das im Rahmenganz einfach unverbindlich tun. Eine attraktive Variante, das zu tun, bietetNach der Mindestlaufzeit von drei Monaten kann der Volkswagen T-Cross ohne Angabe von Gründen wieder zurückgegeben werden. Im direkten Vergleich ist das Auto-Abo zwar meist, dafür ist es aber deutlich. So sind in der monatlichen Rate bis auf die Tankkosten bereits alle Gebühren wie Zulassung, Kfz-Steuer, Versicherung (Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Service und Wartung enthalten – auch die zur jeweiligen Jahreszeit passenden Reifen gehören zum All-inclusive-Paket.

ViveLaCar (Kooperationspartner von AUTO BILD) bietet aktuell einen Volkswagen T-Cross als Sondermodell "United" zur Miete an. Um genau dieses Exemplar des kleinen VW-SUV unverbindlich testen zu können, sollte man mindestens 1188 Euro übrig haben. Denn genau so viel kostet der T-Cross auf die Mindestvertragslaufzeit gerechnet – aufgeteilt auf drei Monatsraten zu je 395,90 Euro pro Monat. Weitere Kosten oder Gebühren fallen bei ViveLaCar nicht an, derzeit gibt es auch die deutschlandweite Lieferung für nur einen Euro dazu.

T-Cross im Auto-Abo mit 500 Frei-Kilometern

Wie beim Leasing definiert sich die Höhe der monatlichen Rate über die inkludierte Laufleistung. Beim VW T-Cross United sind bei der Einstiegsrate von 395,90 Euro brutto bereits 500 Kilometer monatlich inbegriffen. Wem das nicht reicht, der kann gegen Aufpreis flexibel aufstocken: ViveLaCar bietet für den Volkswagen T-Cross insgesamt vier verschiedene Pakete zwischen 500 und 1500 Kilometern pro Monat an. Bei 800 Kilometer pro Monat steigt die Rate von besagten 395,90 Euro auf 441,90 Euro, das größte Paket mit 1500 Kilometern monatlich kostet im Auto-Abo 524,90 Euro. Ein Vorteil im Vergleich zum Leasing: Die Kilometer-Pakete können jeden Monat gewechselt und an den jeweiligen Bedarf angepasst werden. Das garantiert maximale Flexibilität.

Kompakt-SUV mit 116 PS und vielen Extras