VW T-Cross: Kaufberatung

Volkswagen hat ein neues SUV im Programm: den VW T-Cross im A0-Segment. Von groß nach klein sortiert sich das Wolfsburger Portfolio nun von Touareg über Tiguan (Allspace) und T-Roc bis hinunter zum T-Cross. Und tatsächlich könnte es sich beim T-Cross um einen Touareg handeln, der auf das Nötigste heruntergebrochen wurde – das meinen wir ganz positiv. Auf nur 4,11 Meter Gesamtlänge kombiniert er die begehrte hohe Sitzposition mit einem sehr nützlichen Packaging und sicheren wie wendigen Fahreigenschaften.

Auch die Fondpassagiere sitzen bequem

Das Raumangebot ist für ein Fahrzeug, das sich zwischen Klein- und Kompaktwagen einsortieren lässt, wirklich großzügig. Vier Erwachsene finden im T-Cross problemlos Platz, und dabei sitzen auch die Fondpassagiere bequem. Sollten die Sitzplätze in der zweiten Reihe nicht benötigt werden, lässt sich die Rückbank serienmäßig um 14 Zentimeter in der Länge verschieben. So wächst das Kofferraumvolumen von 385 auf 455 Liter an, mit umgeklappter Rücksitzlehne steigt das Volumen auf 1281 Liter. Eine zusätzliche Steigerung der Ladetiefe ist mit der umklappbaren Beifahrersitzlehne möglich – diese gibt es jedoch erst mit der Ausstattungslinie Life (2100 Euro), aber nicht als Einzeloption. Mit seinen Ladevolumina positioniert sich der T-Cross knapp vor dem Seat Arona (400-1280 Liter), dem Modell, das aufgrund der engen technischen Verwandtschaft am ehesten mit ihm zu vergleichen ist. Anders sieht es bei den Zuladungswerten aus: Da packt der Arona je nach Ausstattung 493 bis 603 Kilo, der T-Cross erscheint mit Werten von 428 bis 560 Kilo etwas weniger kräftig. Trotzdem sind auch diese Werte für das Mini-SUV-Segment wirklich gut.

Die Antriebsoptionen sind übersichtlich

Der kleine Dreizylinder versteckt sich fast schon im Vorderwagen. Er läuft unauffällig. Während das Raumangebot im Verhältnis zur Größe geradezu freizügig erscheint, wirken die Optionen in puncto Antriebsvarianten recht bescheiden. Als Benziner steht ein Einliter-Dreizylinder mit Turboaufladung in zwei Leistungsstufen (95/116 PS) zur Wahl. Der Direkteinspritzer läuft ruhig und unauffällig. Alternativ ist ein Vierzylinder-Diesel, ebenfalls mit 95 PS, zu haben – damit wird der T-Cross zwar absolut langstreckentauglich, aber der Mehrpreis von 2480 Euro gegenüber dem Basisbenziner ist in diesem Segment nicht unerheblich. Dieses Geld lässt sich besser in Ausstattung investieren. Beide 95-PS-Motoren verwalten ihre Kraft mittels eines manuellen Fünfganggetriebes, für den Diesel ist auch eine gediegen schaltende Doppelkupplungs-Automatik zu haben (1500 Euro). Der 116-PS-Benziner kommt als Sechsgang-Handschalter oder ebenfalls mit der Doppelkupplungs-Automatik. Alle Modelle haben Vorderradantrieb, da Allrad im Segment der kleinen City-SUVs für VW kein Thema ist. Auch in diesem Kapitel müssen wir noch einmal auf den Seat Arona zu sprechen kommen, denn dessen Antriebsportfolio ist ansprechender gestaltet. Zum einen steht dort schon jetzt ein 150 PS starker Vierzylinder-Benziner zur Wahl – den will VW erst in nächster Zeit einführen. Und, deutlich attraktiver: Den Arona können Sie mit einem sparsamen wie umweltfreundlichen Erdgasmotor ordern. Da die Technik aus dem gleichen Baukasten stammt, wäre ein solcher Antrieb auch für den T-Cross möglich – uns ist dahin gehend jedoch nichts bekannt.

Toll ist die serienmäßige Totwinkelüberwachung