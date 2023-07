Einst dachte nicht nur der Autor dieser Zeilen, dass der Pick-up zum In-Fahrzeug mutieren könnte – wie es auch beim SUV der Fall war. Nein, auch Mercedes schwang sich in Zusammenarbeit mit Nissan auf das Pferd und brachte die X-Klasse an den Start. Zugegeben, ein kurzes Intermezzo: Der Lighttruck aus Stuttgart, den nur die Außenhaut, ein bisschen Interieur und ein Reihensechszylinder vom Kleinlaster aus Nippon unterschied, wurde bereits nach drei Jahren wieder vom Markt genommen.

Im Vergleich mit dem Genspender Nissan Navara war der Edel-Pick-up mit dem Stern wohl einfach zu teuer. Insofern ist und bleibt der einzige deutsche Hersteller, der sich weiterhin ein solches Fahrzeug leistet, VW. Doch der Amarok ist in seiner zweiten Auflage kein echter Wolfsburger mehr. Auch hier hat man sich Hilfesuchend umgesehen und ist einen Deal mit Ford eingegangen.

Die beliebtesten SUV bei Carwow Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht Aktuelle Angebote Preis Zum Angebot Kia EV6 UVP ab 46.990 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 12.077,00 EUR VW T-Roc UVP ab 25.860 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 8809,00 EUR Dacia Spring UVP ab 22.750 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 7178,00 EUR Kia Sportage UVP ab 34.250 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 7791,00 EUR Hyundai Ioniq 6 UVP ab 43.900 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 7995,00 EUR Skoda Kamiq UVP ab 24.370 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 8071,00 EUR Telsa Model Y UVP ab 44.890 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 7177,00 EUR Cupra Formentor UVP ab 35.530 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 11.517,00 EUR Ford Kuga UVP ab 36.250 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 13.264,00 EUR



Dessen Bestseller Ranger taugt nämlich ganz hervorragend als Grundlage für den Amarok. Und weil das so ist, muss man sich in der VW-Zentrale auch gar keine Gedanken mehr um die Produktion machen, denn die Neuauflage läuft bei Ford in Silverton/Südafrika vom Band.

Zoom Mit dem Lenkrad und dem Display vor dem Fahrer als auch der Grafik im Zentralbildschirm erzeugt VW ein heimisches Gefühl im Amarok. Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD



Der VW Amarok bietet feines Interieur für einen Lastesel

Zum Einzeltest nach Hamburg kam der neue Amarok in der höchsten Ausstattungslinie "Aventura" als Double Cab (ab 70.164 Euro). Ein knackiger Preis für ein Arbeitstier. Allerdings bietet dieses auch eine gehörige Portion Luxus.

Sieht man mal von den kleinen Hartplastikverfehlungen im Innenraum ab, ist das Interieur ganz fein eingerichtet. Straffe Sitze, die sich elektrisch verstellen lassen. Eine Architektur, die – angefangen beim Lenkrad bis hin zur manuell zuschaltbaren Hinterachssperre – von der Bedienbarkeit sehr an einen Pkw erinnert und wahrlich keine Fragen aufwirft.

Fahrzeugdaten Modell VW Amarok 3.0 TDI Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Abgas CO2* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung SCR-Kat/Ad-Blue-Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand/Rampenwinkel Abzweigung Abzweigung Böschungswinkel vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Bodenfreiheit/Wattiefe Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung V6, Turbo vorn längs 4 pro Zylinder/4 Zahnriemen 2993 cm³ 177 (241)/3250 600/1750 190 km/h 10-Stufen-Automatikgetriebe Allrad semipermanent Scheiben/Trommel 245/45 R 21 V Goodyear Wrangler Territory HT 8,5 x 21" 10,1 l/100 km 266 g/km 80 l Diesel S/19,3 l 71 dB(A) 3500/750 kg 210 kg 5350/1910–2208**/1884 mm 3270 mm/21 Grad 30/26 Grad 237/800 mm 62.366 Euro 70.878 Euro



Alle Knöpfe und Schalter sind da, wo sie gut zu erreichen sind. Allerdings vermisst man – anders als im Ford Ranger – manuelle Drehregler für die Steuerung der Klimaanlage. Zwar kann die per Schalter angewählt werden, die Bedienung erfolgt dann aber über den großen, 12 Zoll messenden und hochkant stehenden Zentralbildschirm.

Zoom Die Außenhaut des Amarok hat VW so gefaltet, dass die Basis des Ford Ranger tatsächlich nicht mehr zu erkennen ist. Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD



Ansonsten erfreuen die digitalen Komponenten die Insassen durchaus. Die Smartphones lassen sich– egal ob Android oder iOS – kabellos mit der Unit verbinden, sodass neben dem gut funktionierenden internen Navi auch Google Maps oder Apple Karten genutzt werden kann.

Die optionale Harman-Kardon-Soundanlage mit Subwoofer und 640 Watt Musikleistung brennt ein ordentliches Feuerwerk für die Ohren ab. Auf dem straffen Gestühl, das tatsächlich etwas mehr Oberschenkelauflage bieten könnte. Selbst in der zweiten Reihe des Double-Cab sitzt man bauartbedingt zwar etwas erhöht, aber dank eines vernünftigen Winkels der Rückbanklehne und ausreichender Beinfreiheit auch auf unbefestigten Wegen recht bequem.

Die Gnade des Ford Ranger

Anspruchsvolles Terrain ist bekanntermaßen das Pläsier des Ford Ranger, äh, natürlich des Amarok. Zwar ist bis zu den Türen alles VW, doch selbst Dach, Fenster, Spiegel und Türgriffe sind von Ford.

Aber weil das genau so ist, kann der Amarok jetzt 80 Zentimeter tiefes Wasser durchfahren. Die Bodenfreiheit ist um einen Zentimeter auf 23 cm gestiegen, und der Böschungswinkel verbessert sich im Vergleich zum Vorgänger von 18 auf 26 Grad. Wer sich also in kniffliges Gelände wagt, der muss keine Angst mehr haben, hinten zu früh aufzusetzen.

Zoom Die Sitze vorn und hinten sind straff, aber nicht unbequem. Platzangebot und Raumgefühl sind für die Reisenden gut. Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD



Über mangelnde Fähigkeiten als Kraxler muss man sich in der Ausstattungslinie "Aventura" ohnehin keine Gedanken machen, denn die Hinterachssperre ist hier Serie.

In der von uns gefahrenen Topversion stehen im Weiteren vier Antriebsarten zur Verfügung. Im normalen Straßenbetrieb fährt der Pick-up heckgetrieben (2H). Wer sich auf losem Untergrund bewegt, legt über den Drehsteller in der Mittelkonsole 4H, für einen starren Allradantrieb ein. Heißt, Wege über Schnee, Sand oder Kies bewältigen.

Messwerte Modell VW Amarok 3.0 TDI Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde

(Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 3,5 s 9,5 s 16,1 s 28,9 s 5,1 s 7,0 s 2407/783 kg 56/44 % 13,4/13,3 m 845 mm 40,6 m 44,0 m 55 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) 8,7 l/100 km 10,3 l/100 km

(+2 %) 13,1 l/100 km 274 g/km 770 km



Allradmodus "4A" sorgt im Pick-up für beste Traktion

Ist das Gelände noch anspruchsvoller, wird auf die gleiche Art und Weise auf 4L geschaltet. Mit der Untersetzung kann jetzt langsam auch richtig schweres Gelände mit optimaler Kraftabgabe an alle vier Räder durchlaufen werden.

Das Tüpfelchen auf dem i ist in der Topausstattung der vierte Modus 4A, der erweiterte zuschaltbare Allradantrieb. Via Lamellenkupplung kann jetzt die Kraft variabel, vollautomatisch und bedarfsgerecht an alle vier Räder verteilt werden. Empfehlenswert bei Bergfahrten, regennassen oder verschneiten Straßen. Hier wird die Traktion deutlich besser und der ohnehin sehr positive Eindruck auf kurvenreichen Straßen noch mal verbessert.

Zoom Den Drehsteller für die Verteilung der Antriebskraft gibt es nur im VW Amarok, ebenso die Schalterleiste in der Mittelkonsole. Die NEMA-Steckdose im Fond ist US-Standard und bedarf eines Adapters, der Gangwahlhebel ist so auch im Ford Ranger zu finden. Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD



Für einen Pick-up bewegt sich der Amarok nämlich erstaunlich leichtfüßig. Die Lenkung ist zwar etwas indirekt, mit mehr als drei Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag lässt sie auch keinen Zweifel daran, welche Sorte Fahrzeug man hier bewegt. Da sie aber wenig Spiel um die Mittellage aufweist und zudem recht präzise arbeitet, verliert sich das in diesem Segment häufig spürbare Lkw-Gefühl recht schnell.

Amarok kann jetzt ordentlich aufladen

Apropos Lkw. Der Amarok mit Ranger-Standard-Set-up darf jetzt auch ordentlich was auf eine Europalette fassende Cargobox aufladen. Bis zu 1,19 Tonnen sind erlaubt. Sein durch und durch deutscher Vorgänger brachte es lediglich auf 700 Kilogramm.

Allerdings muss die Zuladung mit dem typischen Pick-up-Zitterich bezahlt werden. Verglichen mit einem Nissan Navara oder einem SsangYong Musso liegt der Amarok dann aber auch bei Dehnungsfugen im Asphalt wie ein Brett auf der Straße.

Zoom Eine Europalette und 1,2 Tonnen kann der VW Amarok aufladen. 3,5 Tonnen kann er an den Haken nehmen. Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD



Wer sich für die Ausstattungslinie Aventura entschieden hat, der bekommt auch den 3,0-Liter-V6-Diesel mit 240 PS und einem maximalen Drehmoment von 600 Newtonmeter. Nicht nur, dass dieses Kraftpaket nach einer kurzen Gedenksekunde den 2,4 Tonnen schweren Amarok in 8,8 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt, es macht ihn auch bis zu 190 km/h schnell. Das ist, wie ein Kollege schon sehr richtig bemerkte, eine "lässig-souveräne Motorisierung". Vor allem im Zusammenspiel mit der super soft schaltenden Zehnstufen-Wandlerautomatik von Ford.

Mit Sechszylinder ist der Amarok auch fit für die Langstrecke

Motorisiert und ausgestattet wie der Testwagen, taugt der Amarok sogar für die Langstrecke. Der V6-Diesel zeigt sich angenehm genügsam (AUTO BILD ermittelte 10,3 Liter über 100 Kilometer), selbst dann, wenn man mit ihm etwas flotter unterwegs ist.

Eine Armada von über 30 Fahrerassistenzsystemen, die sich über das Zentraldisplay konfigurieren lassen, entspannen den Fahrer. Einige davon gab es noch nie in einem Pick-up. Dazu zählen Spurhalte- oder Spurwechsel-Assistent, Licht- und Geschwindigkeitsassistent genauso wie Umgebungsansicht oder Verkehrszeichenerkennung.

Wertung Modell VW Amarok 3.0 TDI Pfeil Pfeil Abzweigung Karosserie Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Fahrdynamik Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Connected Car Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Umwelt Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Komfort Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Kosten Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung AUTO BILD-Testnote Abzweigung 3,5 Tonnen Anhängelast, mehr Zuladung als zuvor, Fond relativ bequem für Double-Cab-Verhältnisse 4/5 Punkten flotter Antritt, angenehme Laufkultur, verhältnismäßig genügsam, ausreichendes Höchsttempo 4/5 Punkten mäßige Bremsen, mächtiger Wendekreis, perfekte Traktion und sogar etwas Asphalt-Fahrspaß 3/5 Punkten kabellose Telefonanbindung, Echtzeitnavigation zeigt keine freien Straßen, tolle Soundanlage 3,5/5 Punkten mächtige Abmessungen und hohes Gewicht, hoher CO2-Ausstoß, nach außen kein Leisetreter 2/5 Punkten gute Federung, angenehmes Geräuschniveau. LED-Scheinwerfer und Zwei-Zonen-Klima Serie 3/5 Punkten Anschaffungspreis, Steuern, Wertverlust absolut gesehen und Wartungskosten allesamt hoch 2/5 Punkten 3



Die machen auch einen wirklich guten Job. Der Spurhalter greift bei Bedarf sanft ins Lenkrad, der Abstandsassistent bremst vorausschauend und gefühlvoll. Lediglich der Lenkassistent mahnt unaufhörlich, man möge doch das Volant greifen, obgleich die Hände anklingen. Hier täte ein kapazitives Lenkrad not. Das ist dann aber auch schon Meckern auf hohem Niveau und muss einen nicht wirklich vom Kauf abschrecken.

Preis: Das kostet der VW Amarok



Anders ist es beim Preis. Im vollen Ornat, in dem der Amarok 3.0 TDI Aventura nach Hamburg kam, kostet er nämlich 72.000 Euro. Klar, wer Abstriche bei allem macht, der kann bereits ab 47.122 Euro in einen Amarok einsteigen.