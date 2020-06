Nur der Arteon R erhält trapezförmige Auspuffrohre. Auch den Shooting Brake wird es als R geben.

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

Wie es sich für ein Sportmodell gehört, wurde neben der Technik auch an der. An der Front pinnt das, dazu gibt's eine eigenständige Schürze mit, damit die zusätzlichen Kühler im Motorraum mit ausreichend Luft versorgt werden können. Wo beim normalen Arteon verchromte Elemente zu sehen sind, sind sie beim R hochglanz-schwarz.An der Seite fallen die dem Top-Arteon vorbehaltenenauf. Sie beherbergen einemit gelochten Bremsscheiben. Ein weiteres Differenzierungsmerkmal zum gewöhnlichen Arteon sind dieAm Heck verliert der Volkswagen seinen Modellschriftzug unterhalb des Markenlogos. Stattdessen zeigt sich hier das neu gestaltete R-Emblem. Auch dieWas unter der Haube steckt, verrät die zweiflutige. Sie sind trapezförmig, was bei VW ein Novum ist. Eine optionale Akrapovic-Auspuffanlage, wie sie der Golf 7 R trug, erhält der Arteon dagegen nicht.