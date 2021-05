Für Campingfreunde denen ein VW Bus zu groß ist, haben die Wolfsburger eine Alternative: den Caddy California . Der Fünfsitzer ist ab Werk mit einem 1,98 mal 1,07 Meter großen Bett samt Schaumstoffmatratze ausgestattet, Gardinen und spezielle Stautaschen werden mitgeliefert, um die Fenster und das optionale Panoramadach zu verdunkeln. Auf Wunsch gibt es sogar eine Miniküche. Die lässt sich bei geöffneter Kofferraumklappe ausziehen und ist unter anderem mit einem Gaskocher und Stauraum für eine 1,85 Liter große Gasflasche ausgestattet. Und: Mit dieser Küche bekommt der Kastenwagen eine Sonderzulassung als Wohnmobil, was für Vergünstigungen bei Kfz-Steuer und - Versicherung sorgt. Wie das reguläre Modell, gibt es auch die Campingvariante in zwei Längen. Die normale Version misst 4,50 Meter, während es die Langversion Maxi auf 4,86 Meter bringt. Die Preise starten bei 29.887, natürlich für die kurze Version. Doch da ist noch Spielraum.

Die größte Ersparnis gibt es dabei auf die Version mit langem Radstand und dem stärksten Motor, einem Zweiliter-TDI mit 122 PS und 320 Nm. Der ist an eine Sechsgang-Schaltung gekoppelt und liefert die Kraft an alle vier Räder . Der Topmotor kann mit 185 km/h Höchstgeschwindigkeit nicht nur am schnellsten fahren, er kann mit bis zu 1,5 Tonnen auch am meisten ziehen.Doch auch bei der Version mit normalem Radstand kann man natürlich sparen. Die 29.887 Euro teure Basis gibt es ab 26.582 Euro, macht eine Ersparnis von 3305 Euro (elf Prozent). Den größten Rabatt gibt es aber auch hier bei der Version mit dem stärksten Motor. Die kostet 35.498 Euro, bei carwow.de sind mit 4293 rund 12 Prozent Nachlass drin.