Lange Zeit kämpfte die Elektromobilität mit dem Problem, nicht massentauglich zu sein. Einen ersten Schritt, das zu ändern, machte Volkswagen im Jahr 2017 mit dem VW e-Golf. Wer den lokal emissionsfreien Stromer im Gewand des Bestsellers einmal testen möchte, der kann das unverbindlich für drei Monate tun – und zwar mit dem flexiblen Auto-Abo, das dem Kunden nach einer Mindestlaufzeit von drei Monaten ermöglicht, den lautlosen Kompakten ohne Angabe von Gründen zurückzugeben. Im direkten Vergleich ist das Auto-Abo zwar oft teurer als das Leasing, dafür aber auch deutlich flexibler. So sind in der monatlichen Rate bereits alle Kosten wie Zulassung, Versicherung (Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Kfz-Steuer, Service und Wartung enthalten – auch die zur Jahreszeit passenden Reifen sind inklusive. Nur die Kosten für das Laden der Akkus kommen noch obendrauf.

Bei ViveLaCar (Kooperationspartner von AUTO BILD) wird derzeit eine Version des vollelektrischen Golf zum unverbindlichen Kennenlernen angeboten. Gerade für den Einstieg in die Elektromobilität ist das eine im wahrsten Sinne des Wortes spannende Option, denn den e-Golf gibt es bereits ab 222,90 Euro monatlich. Auf die Mindestlaufzeit von drei Monaten hochgerechnet ergibt das Gesamtkosten von weniger als 700 Euro. Versteckte Zusatzkosten und weitere Gebühren fallen bei ViveLaCar nicht an. Derzeit gibt es auch die deutschlandweite Lieferung für nur einen Euro dazu. So ist der VW e-Golf VII günstiger als so manches Leasing-Schnäppchen.

Elektro-Golf im Auto-Abo mit 200 Freikilometern



Wer sich für das Abo entscheidet, der sollte genau überlegen, wie ausführlich er den e-Golf tatsächlich testen will. Denn bei der niedrigsten Rate von 222,90 Euro brutto im Monat sind nur 200 Kilometer Laufleistung pro Monat inbegriffen. Für ein Kennenlernen der Elektromobilität und des e-Golf im Speziellen kann das schnell zu wenig sein. Doch für diesen Fall gibt es eine Lösung: ViveLaCar bietet die Möglichkeit, flexibel aus einem von insgesamt sechs unterschiedlichen Paketen zwischen 200 und 2500 Kilometern pro Monat zu wählen. Dabei hat die Höhe der Freikilometer eine direkte Auswirkung auf die monatliche Rate. Bei 800 Kilometern im Monat werden für den vollelektrischen VW bereits 465,90 Euro fällig, das zweitgrößte Paket "XL" mit 1500 Freikilometern kostet monatlich stolze 554,90 Euro. Eine genaue Kalkulation kann also viel Geld sparen. Ein großer Vorteil des Auto-Abos: Die Pakete können monatlich gewechselt werden – das garantiert maximale Flexibilität und eine perfekte Kostenübersicht.

