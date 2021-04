Die große Preisfrage: Verbrenner oder E-Auto – wer ist am Ende günstiger? AUTO BILD klärt das mit konkreten Beispielen: VW Golf TDI gegen e-Golf und ID.3.

Vergleich Verbrenner vs. E-Auto: Wartung, Ersatzteile, Versicherung — 16.04.2021

E-Autos bei Wartung deutlich im Preisvorteil

Zwar fährt auch ein E-Auto nicht gänzlich wartungsfrei. Während aber eine kleine Wartung für den Diesel-Golf VII 393 Euro und eine große Wartung 547 Euro kostet, fallen für den Service am gleich alten e-Golf nur 161 Euro beziehungsweise 275 Euro an.

Auch ID.3-Fahrer sparen kräftig gegenüber dem Verbrenner: 235 Euro für den kleinen Service, 295 Euro für den großen. Macht einen Preisvorteil zwischen 40 bis 54 Prozent im Vergleich zum Selbstzünder.

Kein Ölwechsel, weniger Verschleißreparaturen

Der 1600er-TDI im Golf 7 mit seinen vielen Anbauteilen füllt den Motorraum nahezu aus. ©Thomas Ruddies günstige E-Auto-Wartung: Preistreibende Rechnungspositionen wie der Ölwechsel mit Longlife-Ölen zu Literpreisen sehr ordentlicher Rotweine sind Geschichte. Aufgrund der schlankeren Architektur eines Elektrofahrzeugs sinkt zudem die Wahrscheinlichkeit verschleißbedingter Reparaturen. Ein aufwendiger Zahnriemenwechsel inklusive Spannrollen und Wasserpumpe ist ebenso passé wie die Erneuerung von Partikelfilter und Endschalldämpfer. Auch Kupplung und Lichtmaschine gibt es nur bei Verbrennern. Und ein Austauschmotor kommt als E-Version ebenfalls günstiger. Kostenvergleich VW Golf TDI/e-Golf/ID.3 Neupreis VW Golf VII 1.6 TDI BMT (2016, EURO 6): 26.800 Euro

VW e-Golf (2016): 34.900 Euro

VW ID.3 Performance (MJ 2021, 58-kWh-Batterie): 34.995 Euro (9580 Euro Umweltbonus möglich)







VW Regelservice (brutto) Kleiner Umfang (Serviceintervall)

Golf TDI: 393 Euro

e-Golf: 161 Euro

ID.3: 235 Euro Großer Umfang (Serviceintervall)

Golf TDI: 547 Euro

e-Golf: 275 Euro

ID.3: 295 Euro

Reparaturen und Verschleiß (Material + Arbeit, brutto) Anlasser (AT)

Golf TDI: 1035 Euro

e-Golf: 0 Euro

ID.3: 0 Euro Endschalldämpfer

Golf TDI: 499 Euro

e-Golf: 0 Euro

ID.3: 0 Euro Zahnriemen

Golf TDI: 890 Euro

e-Golf: 0 Euro

ID.3: 0 Euro Wasserpumpe bei Zahnriemenwechsel

Golf TDI: 120 Euro

e-Golf: 0 Euro

ID.3: 0 Euro Lichtmaschine

Golf TDI: 1084 Euro

e-Golf: 0 Euro

ID.3: 0 Euro Partikelfilter

Golf TDI: 4350 Euro

e-Golf: 0 Euro

ID.3: 0 Euro Kupplung

Golf TDI: 1780 Euro

e-Golf: 0 Euro

ID.3: 0 Euro Starterbatterie

Golf TDI: 395 Euro

e-Golf: 461 Euro

ID.3: 215 Euro Bremsscheiben vorn mit Belägen

Golf TDI: 572 Euro

e-Golf: 547 Euro

ID.3: 680 Euro Kotflügel vorn links, in Unifarbe lackiert

Golf TDI: 715 Euro

e-Golf: 715 Euro

ID.3: 880 Euro Sommerreifen

Golf TDI: 446 Euro

e-Golf: 510 Euro

ID.3: 1070 Euro Austauschmotor

Golf TDI: 8705 Euro

e-Golf: 7182 Euro

ID.3: 4850 Euro Akkupaket (AT)

Golf TDI: –

e-Golf: 36.715 Euro (einzelne Module billiger)

ID.3: 15.000 Euro (einzelne Module billiger) Versicherung Haftpflicht

Golf TDI: 509 Euro (17)

e-Golf: 292 Euro (13)

ID.3: 233 Euro (13) Teilkasko

Golf TDI: 588 Euro (20)

e-Golf: 349 Euro (19)

ID.3: 264 Euro (16) Vollkasko

Golf TDI: 834 Euro (17)

e-Golf: 563 Euro (18)

ID.3: 459 Euro (17)

Bremsscheiben und -beläge bei Rekuperation verzögern E-Fahrzeuge beim Gaswegnehmen, um Energie zurückzugewinnen – statt sie über die Bremsanlage zu vernichten. Die Folge: Bremsen werden zukünftig wohl mit Laufleistungen zwischen 75.000 bis 100.000 Kilometern viel länger durchhalten als bei Verbrennern. Insgesamt ist damit das Reparaturkostenrisiko bei E-Mobilen deutlich geringer. Einzig die rollwiderstandsoptimierten Reifen von E-Autos sind etwas teurer. Ein wesentlicher Grund für die: Preistreibende Rechnungspositionen wie dermit Longlife-Ölen zu Literpreisen sehr ordentlicher Rotweine sind Geschichte. Aufgrund der schlankeren Architektur eines Elektrofahrzeugs sinkt zudem die Wahrscheinlichkeit. Ein aufwendiger Zahnriemenwechsel inklusive Spannrollen und Wasserpumpe ist ebenso passé wie die Erneuerung von Partikelfilter und Endschalldämpfer. Auch Kupplung und Lichtmaschine gibt es nur bei Verbrennern. Und ein Austauschmotor kommt als E-Version ebenfalls günstiger.Zudem haltenbei E-Autos deutlich länger. Der Grund: Durchverzögern E-Fahrzeuge beim Gaswegnehmen, um Energie zurückzugewinnen – statt sie über die Bremsanlage zu vernichten. Die Folge: Bremsen werden zukünftig wohl mit Laufleistungen zwischen 75.000 bis 100.000 Kilometern viel länger durchhalten als bei Verbrennern. Insgesamt ist damit dasEinzig die rollwiderstandsoptimierten Reifen von E-Autos sind etwas teurer.

Nach der Garantie drohen hohe Akkutauschkosten

Deutlich kompakter als beim Diesel-Golf von 2016 baut die Technik beim ID.3 (2020). ©Tom Salt / AUTO BILD Akku? Bei vielen Herstellern endet dessen Garantie nach acht Jahren. Dann könnten hohe Akkutauschkosten von 15.000 Euro und mehr drohen. In den meisten Fällen dürfte der Stromspeicher die Garantiezeit jedoch um Jahre überleben. Denn die konservative Kalkulation der Hersteller muss auch akkuschädliche Szenarien wie extreme Entladungen, Temperaturspitzen im Betrieb und unregelmäßiges Laden berücksichtigen. Außerdem ist bei neueren Elektroautos wie dem ID.3 inzwischen auch der Tausch einzelner Akkumodule möglich, was die Umweltbilanz verbessert und eventuelle Reparaturkosten deutlich re­duziert. Und was ist mit dem? Bei vielen Herstellern endet dessennach. Dann könntenvon 15.000 Euro und mehr drohen. In den meisten Fällen dürfte der Stromspeicher die Garantiezeit jedoch. Denn die konservative Kalkulation der Hersteller muss auch akkuschädliche Szenarien wie extreme Entladungen, Temperaturspitzen im Betrieb und unregelmäßiges Laden berücksichtigen. Außerdem ist bei neueren Elektroautos wie dem ID.3 inzwischen auch dermöglich, was die Umweltbilanz verbessert und eventuelle Reparaturkosten deutlich re­duziert.

Tesla: Luft-Updates statt Werkstatt-Wartung

E-Fahrzeuge könnten theoretisch über Jahre ohne Werkstattbesuch auskommen. Dabei sind die Erträge aus diesem Geschäft für Autohäuser überlebenswichtig. Bislang beschreitet nur Tesla konsequent einen mutigen Weg: Der kalifornische Hersteller hat die Wartungsintervalle für seine Autos abgeschafft. Stattdessen verfügen sie über ein elektronisches OTA-System ("Over The Air") mit permanenter Computeranbindung der Bordrechner an die Firmenserver. In voll digitalisierten Prozessen kann Tesla seine Fahrzeuge auslesen, Software aktualisieren und Funktionen aktivieren beziehungsweise abschalten. Kfz-Betriebe hören so etwas nicht gern, aber vielekönnten theoretisch. Dabei sind die Erträge aus diesem Geschäft für Autohäuser überlebenswichtig. Bislang beschreitet nurkonsequent einen mutigen Weg: Der kalifornische Hersteller hat diefür seine Autos. Stattdessen verfügen sie über ein elektronisches OTA-System () mit permanenterder Bordrechner an die Firmenserver. In voll digitalisierten Prozessen kann Tesla seine Fahrzeuge auslesen, Software aktualisieren und Funktionen aktivieren beziehungsweise abschalten.

Auch VW testet OTA-Updates

Ende 2020 verglich AUTO BILD die Antriebskonzepte vom Golf 8 und dem ID.3. ©Tom Salt / AUTO BILD VW hat angekündigt, bei Kundenfahrzeugen bald Testphase, im Sommer wollen wir durchstarten und dann wie bei einem Smartphone im Zwölf-Wochen-Rhythmus Updates ausliefern." Werkstattbesuch? Überflüssig! Zunächst gehe es um die Behebung von Fehlern in der Software, sogenanntes Bugfixing. Im zweiten Schritt wolle VW aber auch Funktionen on demand anbieten. Technisch ist dies eine Herausforderung. Denn es braucht stabile Online-Verbindungen. Und die Fahrfunktion darf durch das Updaten nie gefährdet werden. Auchhat angekündigt, bei Kundenfahrzeugen bald mit OTA-Updates zu beginnen . VW-E-Mobility-Sprecher Jochen Tekotte sagt: "Wir sind gerade noch in der, im Sommer wollen wir durchstarten und dann wie bei einem Smartphone im Zwölf-Wochen-Rhythmus Updates ausliefern." Werkstattbesuch? Überflüssig! Zunächst gehe es um die Behebung von Fehlern in der Software, sogenanntes. Im zweiten Schritt wolle VW aber auchanbieten. Technisch ist dies eine Herausforderung. Denn es braucht stabile Online-Verbindungen. Und die Fahrfunktion darf durch das Updaten nie gefährdet werden.

Stromer auch bei anderen Marken im Vorteil

Wartungskostenkapitel bei anderen Marken aus? Auch bei denen ist der Stromer im Vorteil: Für einen Renault Zoe Life R110 beispielsweise kostet der kleine Service in der Markenwerkstatt 220 Euro, der große Service 350 Euro. Ein im Format vergleichbarer Renault Clio SCe 65 mit Benzinmotor liegt zwischen 380 Euro und 480 Euro. Bei Hyundai ist das Bild ähnlich. Für den beliebten Kona mit 136-PS-E-Antrieb werden nur 100 Euro für die kleine Durchsicht aufgerufen, eine große ist mit 230 Euro kalkuliert. Gleicher Name, höhere Preise: Für den Kona mit 120-PS-Verbrenner werden 190 Euro für die kleine und 380 Euro für die große Wartung fällig. Beim Vergleich zwischen Volvo und Polestar liegt ebenfalls die E-Marke vorn. Polestar ist eine hausinterne Konkurrenz des schwedischen Herstellers, die mit reinem E-Antrieb gegen die Volvo-SUV antritt. Der Polestar 2 kostet in den ersten drei Jahren oder bis zum Kilometerstand 50.000 null Euro, während für den XC60 mit 190-PS-Diesel für einen Service je nach Umfang 189 bis 510 Euro verlangt werden. Wie sieht dasaus? Auch bei denen ist der: Für einenbeispielsweise kostet der kleine Service in der Markenwerkstatt 220 Euro, der große Service 350 Euro. Ein im Format vergleichbarermit Benzinmotor liegt zwischen 380 Euro und 480 Euro. Beiist das Bild ähnlich. Für den beliebtenwerden nur 100 Euro für die kleine Durchsicht aufgerufen, eine große ist mit 230 Euro kalkuliert. Gleicher Name, höhere Preise: Für denwerden 190 Euro für die kleine und 380 Euro für die große Wartung fällig. Beim Vergleich zwischenundliegt ebenfalls die E-Marke vorn. Polestar ist eine hausinterne Konkurrenz des schwedischen Herstellers, die mit reinem E-Antrieb gegen die Volvo-SUV antritt. Derkostet in den ersten drei Jahren oder bis zum Kilometerstand 50.000 null Euro, während für denmit 190-PS-Diesel für einen Service je nach Umfang 189 bis 510 Euro verlangt werden.

Sparpotenzial mehrere Tausend Euro

Elektroautos offenbar noch einen weiteren Vorteil gegenüber Verbrennern: Auch bei den Folgekosten spart der Kunde. Der Kostenvorteil bei Elektrofahrzeugen ist auf längere Sicht erheblich: Niedrigere Servicepreise und weniger mögliche Defektquellen verbilligen den Unterhalt langfristig um mehrere Tausend Euro. Aber Achtung: Akkudefekte außerhalb der Garantiezeit können je nach Fahrzeug teuer werden! Endlich mal gute Nachrichten an der Neuwagenfront also: Neben grünem Image und langsam konkurrenzfähige Anschaffungskosten bietenoffenbar noch einen weiteren Vorteil gegenüber Verbrennern:Der Kostenvorteil bei Elektrofahrzeugen ist auf längere Sicht erheblich: Niedrigere Servicepreise und weniger mögliche Defektquellen verbilligen den Unterhalt langfristig um. Aber Achtung:außerhalb der Garantiezeit