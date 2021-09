Ruf

Es gibt Gölfe mit einem besserenals den VW Golf 3 . Die Gründe sind vielfältig: Zum einen legte die dritte Generation 1991 an Gewicht zu, ohne am unteren Ende der Motorenpalette mit mehr Leistung zu punkten. Die Form geriet in den Augen vieler Fans zu rundlich, außerdem sparte VW unter dem Manager José López an Qualität und Korrosionsschutz (der López-Effekt). Also lieber die Hände vom Dreier-Golf lassen? Muss nicht sein!