Das Exterieurdesign des neuen Golf ist durch etliche Leaks bereits weitestgehend bekannt.An derfällt vor allem die rundliche Form des Vorderwagens mit der tief nach unten auslaufenden Haube auf. Der Kühlergrill wird beim neuen Golf zu einem schmalen Schlitz zwischen den Scheinwerfern, die sich mit einem Zipfel bis weit in den Kotflügel ziehen. Die vordere Schürze weist einen großen mittigen Lufteinlass unter dem Nummernschild auf. Die R-Line hat neben dem optisch breiteren Schürzeneinlass zudem eine glänzend schwarze Dekorspange, die die Öffnung in der Schürze seitlich einrahmt. Ein ähnliches Schürzendesign dürfte der neue GTI bekommen, vermutet AUTO BILD. Trotz der umfassenden Neuerungen bietet das Design des Golf einen sehr hohen Wiedererkennungswert.

Amist die Designentwicklung deutlich evolutionärer als an der Front. Die Rückleuchten werden schlanker und laufen zur Fahrzeugmitte hin schmal aus. Das VW-Logo liegt nicht mehr auf der Falz in der Heckklappe, sondern darunter. Außerdem sieht die Heckklappe breiter aus als beim Golf 7 . Ein Indiz darauf, dass sich derdes neuen Modells einfacher beladen lässt. Das Design der Heckschürze imitiert mit einer Chromspange eine zweiflutige Auspuffanlage.

Auch die neuen Abmessungen sind – zumindest teilweise – Bestandteil des Leaks. Angeblich ist der Golf 8 4,28 Meter lang und damit gute drei Zentimeter länger als bislang. In die Höhe wächst er offensichtlich mit 1,46 Meter nur marginal. Der Radstand soll von 2,64 Meter auf 2,84 Meter gestreckt worden sein. Mehr Platz im Innenraum darf demnach erwartet werden.

Der Start-Stopp-Knopf ist bei den DSG-Modellen in Zukunft eckig statt rund. Der P-Modus wird per Taste eingelegt.

Besonders aufschlussreich sind die Bilder, die den Innenraum zeigen.Sämtliche Funktionen des zukünftigen Golf können wahrscheinlich per Touchscreen bedient werden, ein "Hey, VW " reicht aber wohl schon aus, um dieselben Funktionen verbal zu steuern. Der Armaturenträger ist leicht zum Fahrer geneigt. Optisch verschmilzt die digitale Instrumenten-Einheit mit dem mittigen Monitor zu einer Fläche. Unterhalb des Touchscreens ist die neue Klima- und Lautstärke-Bedienung mitzu erkennen. Diese ist bereits aus dem ID.3 bekannt. In der Mittelkonsole gibt es vorne ein großes Ablagefach – der Armaturenträger scheint darüber beinahe frei zu schweben. Die Bilder zeigen sowohl den handgeschalteten Golf als auch die DSG-Variante – mit sehr kleinem DSG-Wahlhebel, der mit seiner Stummelform stark an den Porsche 911 erinnert. Anders als beim ID.3 hat das unten abgeflachte Lenkrad des Golf 8 klassische Tasten statt Touchflächen. Links vom Lenkrad befindet sich die neue Lichtbedieneinheit, die per Berührung arbeitet.