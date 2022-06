Der VW Golf GTI fährt bereits in achter Generation vor. In den vergangenen 46 Jahren ist der Kompaktsportler zu einer wahren Legende aufgestiegen. Die jüngsten Generation des GTI kommt mit 245 PS, einem manuellen Sechsganggetriebe und maximal 370 Nm Drehmoment – zum Basispreis von 39.310 Euro (mit Siebengang-DSG: 41.450 Euro). Stärkere Golf-Varianten sind nur noch der Golf GTI Clubsport (ab 300 PS, 44.645 Euro) und der Golf R (ab 320 PS, 52.895 Euro). Wer GTI fahren will, aber für kleineres Geld, der kann aktuell auf ein attraktives Leasing-Angebot zurückgreifen.