Solange man kein hochrangiger Politiker ist, mag ein gepanzertes Fahrzeug in Deutschland übertrieben wirken. Es gibt aber Gegenden auf der Welt, in denen Gewaltverbrachen und Autodiebstähle (Carjacking) auf offener Straße leider an der Tagesordnung sind. Dazu gehören auch einige Städte in Südafrika – und genau dort wurde dieser optisch serienmäßige Golf GTI umgebaut.