Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Privatkunden den VW Golf GTI Clubsport momentan für 360 Euro brutto monatlich leasen und das ohne Anzahlung. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate bei 10.000 Freikilometern pro Jahr. Auf Wunsch kann der Golf, der in 5,6 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt, auch für 36 (365 Euro brutto) oder 48 Monate (371 Euro brutto) geleast werden.

Leasingkosten in Höhe von 9639 Euro



Unabhängig von Laufzeit und Kilometerpaket kommen einmalig 999 Euro brutto für die Abholung in der Autostadt Wolfsburg hinzu, sodass sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten in Höhe von 9639 Euro brutto (360 Euro mal 24 plus 999 Euro). Als Bonus gibt es bei diesem Deal einen 50-Prozent-Rabatt auf die Vollkasko-Versicherung.