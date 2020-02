Die Auspuffanlage des Golf GTI endet nicht in Plastikblenden, sondern in zwei echten Rohren.

Auch seitlich kommen die neuen Schriftzüge zum Einsatz – wie bereits bekannt, prangen sie auf den "GTI-Flitzern" am Übergang von Kotflügel zu Tür. Das Fotofahrzeug steht trotzrecht hochbeinig da. Das dürfte hauptsächlich an den 18 Zoll großen Rädern des Fotofahrzeugs liegen.– Standard sind 17 Zoll. Am Heck trägt der Neue alle traditionellen GTI-Erkennungszeichen: Der Spoiler soll mit einer leicht nach oben gewölbten Abrisskante für Abtrieb auf der Hinterachse sorgen. Unter dem VW-Logo steht nur noch "GTI" – keine Rede mehr vom Golf.mit echten Endrohren die Abgase ins Freie. Eine optionale Sportabgasanlage wird es beim Golf 8 GTI genau so wenig geben wie ein Performance-Paket.