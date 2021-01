D

Unterhaltskosten

er VW ID.3 verkauft sich gut: Seit Juli 2020 ist das Elektroauto in Deutschland inbestellbar. Die Kunden haben die Wahl zwischen 110 kW (150 PS) und 150 kW (204 PS) . Je nach Batteriekapazität liegt die Reichweite zwischen 330 (45 kWh) und 550 Kilometern (77 kWh). In derabzüglich der entsprechenden Förderungen!Im Leasing ist das Elektroauto richtig günstig: Bei "Sparneuwagen" könnenmit 110 kW starkem Elektromotor und 45-kWh-Batterie für. Bereits inklusive ist hier die BAFA-Umweltprämie in Höhe von 6000 Euro , die durch den Leasingnehmer als Anzahlung erbracht werden muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung wird die Summe anschließend voll erstattet. Weitere Einmalkosten sind die Bereitstellung (590 Euro) und die Zulassungskosten in Höhe von 159 Euro.