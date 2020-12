lsWas die Produktionszahlen betrifft, konnten weder die erste ("New Beetle") noch die zweite, modernere Generation ("Beetle") ihrem ikonischen Urahn das Wasser reichen – und so lief die Produktion 2018 aus.VW-Designchef Klaus Zyciora hat offenbar eine Skizze eines möglichen Elektro-Beetle gezeichnet, wie das britische Magazin " Autocar " schreibt. AUTO BILD zeigt, wie das Serienmodell aussehen könnte!Zyciora hatDas gab es beim Original natürlich nie in Serie, würde dem möglichen Nachfolger aber mehr Alltagstauglichkeit verleihen. Zudem hat VW auch beim Golf die dreitürige Version gestrichen.

Die zwei hinteren Türen fallen erst auf den zweiten Blick auf. Farblich abgesetzte Radhäuser lassen den Beetle stämmiger wirken. ©Bernhard Reichel

Und vier statt zwei Türen sähen beim E-Beetle durchaus gut aus – das zeigt die AUTO BILD-Illustration.als bei den beiden Vorgängern mit Frontmotor, die stets etwas unharmonisch wirkten.wie es auch der Space Vizzion trägt. Kreisförmige LED-Tagfahrlichter zitieren die Vorgänger, wobei auch ein durchgehendes Leuchtenband denkbar wäre.Eine Elektro-Neuauflage könnte sowohl E-Beetle als auch ID.Beetle heißen. So oder so würde dieDie Leistungsstufen übernähme der Elektro-Beetle vom kompakten ID.3 , wo aktuell zwischen 150 und 204 PS angeboten werden. Je nach Batterie liegt die Reichweite zwischen 330 und 550 Kilometern (nach WLTP). Ob ein Elektro-Beetle tatsächlich in Serie gehen wird, ist natürlich noch offen. Wenn, dann dürfte es frühestens 2022 so weit sein.Neben einem Viertürer könnte es dann sogar wieder eine Cabrioversion geben.