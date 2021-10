Dass dermehr als nur eine Fingerübung für das Designteam rund um Jozef Kaban ist, ist klar. Für lustige Experimente ist keine Zeit, dem Verbrenner geht es an den Kragen, und zwar zuerst in der Kleinwagenklasse. Heißt:undbrauchen voraussichtlich spätestens mit der kommenden(geplante Einführung 2025) einen Elektro-Nachfolger; andernfalls würde die aufwendige Abgasreinigung die Preise ins Unermessliche treiben.

Zoom Ungewohnt: Klassische Anzeigen und Schalter fehlen im VW ID.Life. Infos gibt's per Head-up-Display.



Überraschung Nummer eins: Dass aus dem Lenkrad einwurde, merkt man beim Fahren überhaupt nicht, der Life lässt sich damit problemlos steuern. Überraschung Nummer zwei:, kein Bildschirm in der Mitte, keine Lenkstockhebel, keine Spiegel – fehlt da nicht was? Nein! Dasersetzt die Tachoanzeigen, Kameras die Spiegel, auf dem Lenkrad gibt's ein paar Touch-Tasten (unter anderem für den Blinker), und das Handy wird zum Infotainmentsystem, hält magnetisch an der Mittelkonsole., die erkennt, wenn dergestartet wird, und dann in ein Fahrmenü umschaltet. Das alles wirkt durchdacht, funktioniert intuitiv. Aber: Fahren ist nicht alles. Per Knopfdruck in der App wird der ID.Life zum Kino, vor der Windschutzscheibe fährt eine Leinwand aus, die Vordersitze lassen sich flachlegen, die Rückbank nach hinten lehnen.