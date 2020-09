D

as kam überraschend!Aber: Das ist offenbar nur für die USA vorgesehen. Die offiziellen Infos sind rar. Das neue Modell soll kleiner als der Tiguan sein und wird am 13. Oktober 2020 vorgestellt. Aber auch der Teaser ist nicht besonders hilfreich.– wie der ID.3 sie hat. Natürlich kommt einem da sofort dessen SUV-Variante, der ID.4, in den Sinn. Immerhin soll das Elektroauto noch 2020 in den Verkauf gehen. Doch den hat VW bereits vor Monaten, wenn auch getarnt, gezeigt. Außerdem wird es das Auto nicht nur in den USA geben. Es dürfte sich also um ein kompaktes SUV mit Verbrenner handeln. In den USA werden T-Roc und T-Cross nicht verkauft, es wäre also möglich, dass das neue Auto auf einem von beiden basiert. Welches Modell VW da jetzt genau anteast, lässt sich also aktuell nicht sagen, spätestens im Oktober werden wir es erfahren.