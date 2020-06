Wie die Faust aufs Auge, der Topf auf den Deckel. Der Passat bezieht als Alleskönner, der alle bedienen will, seine Position in der hart umkämpften Mittelklasse. Höchste Zeit, diese Passgenauigkeit zu überprüfen.

Jetzt mehr Assistenz und optionale Ausstattung

Neue Assistenten an Bord: Über mehr als eindeutige Symbole lassen sich die entsprechenden Helferlein individuell ansteuern Einstiegspreis von 30.990 Euro (Ersparnis bei carwow.de bis zu 3649 Euro) nicht hinter der hochpreisigen Konkurrenz. Die Allzu überraschend ist dieses Abschneiden letztlich aber nicht, denn so weit, wie vielleicht vom einen oder anderen angenommen, liegt der Passat mit seinemnicht hinter der hochpreisigen Konkurrenz. Die Modellpflege 2019 brachte neben dem üblichen Feinschliff an In- wie Exterieur vor allem neue Assistenz sowie noch mehr optionale Ausstattung. Grundlegendes wie Länge, Breite Höhe blieben unberührt, hier bestand ohnehin kein Handlungsbedarf. Beim Platzangebot in allen Reihen fährt der Wolfsburger weder hinter Audi, BMW noch Mercedes her. Die Sitze bieten viel Komfort, der Fond mit etwas mehr Sitztiefe gewährt auch größeren Passagieren einen bequemen Sitzplatz zur freien Entfaltung. Marktkenner bringen jetzt den Skoda Superb ins Spiel, der weniger kostet, hier und da etwas mehr Platz bietet und fast alles so gut kann wie der Passat, doch im Endeffekt sind wir hier bei einer Kaufberatung und keinem Vergleich.

Das Head-up-Display braucht man nicht

Das Head-up-Display projiziert seine Infos nicht direkt in die Windschutzscheibe, sondern auf ein Glasscheibchen. Sparen können Sie nach unserer Einschätzung in jedem Fall beim 565 Euro teuren Head-up-Display . Das projiziert seine Infos nicht wie die Konkurrenz direkt in die Windschutzscheibe , sondern auf ein Glasscheibchen. Während die teuren Exemplare eine unterbrechungsfreie Sicht gewähren, blicken wir im Passat immer wieder auf die "zweite" Scheibe. Darüber hinaus erspähen Fahrer ab 1,95 m nur die Hälfte der bereitgestellten Infos, weil die Scheibe vor der passenden Höhe endet. Richten Sie ihre Aufmerksamkeit stattdessen auf das volldigitale Kombiinstrument (510 Euro) mit bedeutend mehr Funktionsumfang und umfangreicher Möglichkeit zur Individualisierung. Zu viel sollte es, gut sichtbar an anderer Stelle, allerdings auch nicht sein, sonst leidet die Übersichtlichkeit. Beide Testwagen kamen mit dem Groß-Navi "Discover Media Pro" für runde 3000 Euro. Das überarbeitete System gleicht anfangs einem heillosen Durcheinander, gerade mit dem frei konfigurierbaren Hauptmenü. Wer ein iPhone oder mit Android betriebenes Smartphone sein Eigen nennt, kann alternativ relevante Apps, und beim Passat jetzt auch kabellos, via Apple CarPlay oder Android Auto nutzen. Nehmen Sie sich in jedem Fall ein wenig Zeit, um das System ausführlich kennenzulernen.

Auch eine teilelektrifizierte ist im Angebot

Mit 2,3 kW dauert das Laden etwa fünf Stunden, mit 3,6 kW circa dreieinhalb. Das Thema Elektromobilität steht bei VW ja gerade ganz hoch im Kurs, da wundert es wenig, dass sich auch ein teilelektrifizierter Passat im Katalog findet. Der Plug-in-Hybrid namens GTE, zusammengesetzt aus einem 1,4-Liter-Turbobenziner (156 PS) sowie zwischen Verbrenner und Getriebe platziertem Elektromotor (86 kW), liefert 218 PS Systemleistung und schafft laut VW rund 60 Kilometer rein elektrisch, was der Praxistest erfreulicherweise bestätigte. Geladen wird entweder über die Haushaltssteckdose mit 2,3 kWh in rund fünf Stunden oder an der Säule mit 3,2 kWh in etwa dreieinhalb Stunden. Dank vorzüglicher Geräuschdämmung macht sich der Doppelherz-Passat erst bei leerem Akku bemerkbar, wenn der Benziner – und das auch nur unter Volllast – die knapp 1,8 Tonnen auf Tempo bringen muss. Ein netter Vorteil: Da der E-Motor und nicht das DSG fürs Anfahren zuständig ist, bewegen wir uns mit sanftem Schwung statt ruckelnd vom Fleck. Ein vorhersehbarer Nachteil: Treibt den GTE ausschließlich der Benziner an, hält sich der Verbrauch recht nah an der Zehn-Liter-Marke. Mit dem hier bereits serienmäßigen Adaptivfahrwerk (sonst 1200 Euro ab der Linie Business) rollt der Passat höchst komfortabel und linientreu, wenn er nicht gerade mit den optionalen 19-Zoll-Alus der R-Line bestückt ist. Auch wenn der Passat ja eher den Business-Vertreter mimen soll, spurtet er, auf Wunsch natürlich auch im R-Line-Sportanzug (ab 1800 Euro), dank präziser Lenkung mit ausreichend Rückmeldung ebenso zielsicher über die Landstraße. Nur allzu spontane Richtungswechsel gefallen ihm ganz und gar nicht, die Quittung serviert er prompt in Form von Untersteuern.

Die Linie Business ist das Minimum

Kaufberatung VW Passat zur Galerie Motorenpalette 1.5 TSI ACT OPF 2.0 TSI OPF Motor / Hubraum R4-Turbo / 1498 cm3 R4-Turbo / 1984 cm3 Getriebe (man. | automatisch) 6-Gang | 7-G.-Doppelkupplung - | 7-Gang-Doppelkupplung kW (PS) bei 1/min 110 (150) / 5000-6000 140 (190) / 4180-6000 Nm bei 1/min 250 / 1500-3000 320 / 1500-4100 Höchstgeschwindigkeit 220 • 214 km/h 238 • 232 km/h 0–100 km/h 8,7 • 8,9 s 7,5 • 7,7 s Normverbrauch (WLTP) 5,8 | 6,3 l • 6,1 | 6,5 l Super 7,4 • 7,7 l Super Abgas CO2 133 | 140 • 139 | 147 g/km 167 • 174 g/km OPF / SCR-Kat.** (AdBlue-Tankgröße) ja / - ja / - Grundpreis* 30.990 • 32.095 Euro 38.750 • 39.825 Euro Fazit Der Einstiegsbenziner verfügt als einziges Aggregat über eine Zylinderabschaltung. Vorbildlich: Auch die Top-Linie Elegance ist hier bereits verfügbar. Der Volumenbenziner, allerdings ohne Option auf ein manuelles Getriebe. Attraktives Gesamtpaket, was Fahrleistungen und Verbrauch betrifft. Ökotrend-Wertung 3+ 3+ 2.0 TSI OPF 4Motion GTE Motor / Hubraum R4-Turbo / 1984 cm3 R4-Turbo + Elektro / 1395 cm3 Getriebe (man. | automatisch) - | 7-Gang-Doppelkupplung - | 6-Gang-Doppelkupplung kW (PS) bei 1/min 200 (272) / 5500-6000 160 (218) System / 5000-6000 Nm bei 1/min 350 / 2000-5400 250 / 1550-3500 Höchstgeschwindigkeit 250 km/h 222 km/h 0–100 km/h 5,6 • 5,8 s 7,4 • 7,6 s Normverbrauch (WLTP) 7,9 • 8,1 Super 1,4 l S / 13,8 kWh • 1,6 l S / 14,7 kWh Abgas CO2 179 •184 g/km 32 • 36 g/km OPF / SCR-Kat.** (AdBlue-Tankgröße) ja / - ja / - Grundpreis* 50.400 • 51.735 Euro 44.795 • 45.810 Euro Fazit Preislich ganz scharf an der Grenze zur Unverhältnismäßigkeit, ihn rettet hier die Top-Linie. Sportlich Ambitionierte greifen besser zum Golf R Variant. Für den Stadtpendler eine ansprechende, wenn auch nicht ganz kostengünstige Alternative. Langstreckenpendler greifen nach wie vor zum 2.0 TDI. Ökotrend-Wertung 3- 2- 1.6 TDI 2.0 TDI SCR Motor / Hubraum R4-Turbo / 1598 cm3 R4-Turbo / 1968 cm3 Getriebe (man. | automatisch) - | 7-Gang-Doppelkupplung 6-Gang | - kW (PS) bei 1/min 88 (120) / 3600-4000 110 (150) / 3500-4000 Nm bei 1/min 250 / 1500-3250 340 / 1600-3000 Höchstgeschwindigkeit 205 • 199 km/h 223 • 213 km/h 0–100 km/h 11,3 • 11,5 s 8,9 • 9,1 s Normverbrauch (WLTP) 5,4 • 5,7 l Diesel 4,7 • 4,8 l Diesel Abgas CO2 140 • 149 g/km 122 • 127 g/km OPF / SCR-Kat.** (AdBlue-Tankgröße) - / ja (16 Liter) - / ja (16 Liter) Grundpreis* 33.780 • 34.885 Euro 33.550 • 3.655 Euro Fazit Der Dieseleinstieg für Limousine und Variant. Er stellt die beste Wahl für Wenig-Vielfahrer dar. Aufgrund des DSG teurer als der manuelle 2.0 TDI. Anders als beim Konzernbruder Tiguan gibt es hier keinen optionalen Allradantrieb. Zwei Liter Hubraum, 150 PS – unser Vielfahrer-Tipp. Ökotrend-Wertung 3 3+ 2.0 TDI SCR 2.0 TDI SCR Motor / Hubraum R4-Turbo / 1968 cm3 R4-Turbo / 1968 cm3 Getriebe (man. | automatisch) - | 7-Gang-Doppelkupplung - | 7-Gang-Doppelkupplung kW (PS) bei 1/min 110 (150) / 3500-4000 140 (190) / 3500-4000 Nm bei 1/min 360 / 1600-2750 400 / 1900-3000 Höchstgeschwindigkeit 220 • 210 km/h 236 • 232 km/h 0–100 km/h 8,9 • 9,1 s 7,9 • 8,1 s Normverbrauch (WLTP) 4,9 • 5,1 l Diesel 5,5 • 5,8 l Diesel Abgas CO2 129 • 133 g/km 145 • 151 g/km OPF / SCR-Kat.** (AdBlue-Tankgröße) - / ja (16 Liter) - / ja (16 Liter) Grundpreis* 35.800 • 36.905 Euro 42.815 • 43.890 Euro Fazit Grundsätzlich identisches Aggregt mit 150 PS,aber 20 Nm mehr Drehmoment mit der Doppelkupplung. Wählen Sie nach Vorliebe. Schnell, dabei sparsam und kultiviert, aber auch deutlich teurer. Von der Basis bis zur Top-Linie steht Ihnen jede Ausstattung offen. Ökotrend-Wertung 3+ 3 2.0 TDI SCR 4Motion 2.0 TDI SCR 4Motion Motor / Hubraum R4-Turbo / 1968 cm3 R4-Biturbo / 1968 cm3 Getriebe (man. | automatisch) - | 7-Gang-Doppelkupplung - | 7-Gang-Doppelkupplung kW (PS) bei 1/min 140 (190) / 3500-4000 176 (240) / 4000 Nm bei 1/min 400 / 1900-3000 500 / 1750-2500 Höchstgeschwindigkeit 231 • 225 km/h 247 •241 km/h 0–100 km/h 7,7 • 7,9 s 6,4 • 6,7 s Normverbrauch (WLTP) 5,9 • 6,2 l Diesel 7,1 • 7,3 l Diesel Abgas CO2 155 • 161 g/km 186 • 192 g/km OPF / SCR-Kat.** (AdBlue-Tankgröße) - / ja (16 Liter) - / ja (16 Liter) Grundpreis* 45.015 • 46.090 Euro 52.070 • 53.405 Euro Fazit Erster Allradler (+2200 Euro) unter den Selbstzündern. Ab hier steht Ihnen zusätzlich der Passat Alltrack (48.600 Euro) zur Verfügung. Der Spitzendiesel mit ebenso spitzem Preis. Echten Mehrwert gegenüber den schwächeren Varianten bietet der Motor nicht. Ökotrend-Wertung 3- 3- *Limousine • Variant; ** SCR = Selective Catalytic Reduction: Stickoxide (NOX) werden in Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) umgewandelt. Alle Motoren erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-Temp Da sich die Basis "Conceptline" als wenig attraktiv entpuppt, sollten Sie schon mit Linie Business (plus 3250 Euro) starten. Reisen Sie vorwiegend mit Kindern, bestellen Sie das Airbag-Paket mit Knieairbag für den Beifahrer sowie Seitenairbags hinten und Gurtstraffern. Sonnenrollos für (115 Euro) für die hinteren Seitenscheiben schaden ebenfalls nicht. Tendieren Sie zur Limousine, erhalten Sie für zusätzliche 305 Euro neben den manuellen noch ein elektrisches Rollo für die Heckscheibe, das die Hitze draußen hält. Pflegeleichtes Leder kostet 2415 Euro, noch schickeres Nappaleder gibt's erst mit der Top-Linie Elegance (ab 38.710 Euro) für 710 Euro.