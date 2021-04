VW Polo 5 GTI: Gebrauchtwagen-Test

Das hochwertige Cockpit bietet eine perfekte Ergonomie. Die verarbeiteten Materialien machen locker weitere 200.000 Kilometer mit. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

192 PS, Turbo und DSG-Getriebe versprechen Sportlerwerte zum Studitarif., verlangt der Gebrauchtwagenhändler Dat Autohus für den 2017er-Testwagen. Eine heiße Versuchung, immerhin hat der schwarze Fünftürer erst knapp über 50.000 Kilometer auf der Uhr, präsentiert sich sauber und gepflegt. Das gilt auch für das markentypische Schottenkaro auf den Sitzen. Wobei von Sparwahn bei diesem Bonsaiboliden keine Rede sein kann. Reichlich Platz für vier plus Gepäck – nicht lange her, und wir hätten uns den Golf so groß gewünscht. Auch die Qualität stimmt. Die Wolfsburger hatten zu diesem Zeitpunkt aus den Fehlern der jüngsten Vergangenheit gelernt.. Frei von Kritik ist dagegen die Qualität von Karosserie und Innenraum. Die verarbeiteten, der Komfort lässt uns auch beim Gedanken an eine Alpenüberquerung nicht erzittern.