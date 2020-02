D as perfekte Auto für Fahranfänger kostet wenig, fährt zuverlässig und verzeiht kleine Fahrfehler. Ganz oben auf der Wunschliste vieler Führerschein-Neulinge und ihrer Eltern stehen VW Polo, Opel Corsa und Renault Clio. Alle drei haben Qualitäten, die für sie sprechen. Auf dem 5000 Euro. Wie empfehlenswert sind Polo, Corsa und Clio wirklich? AUTO BILD hat genau hingeschaut! as perfektekostet wenig, fährt zuverlässig und verzeiht kleine Fahrfehler. Ganz oben auf der Wunschliste vieler Führerschein-Neulinge und ihrer Eltern stehenund. Alle drei haben Qualitäten, die für sie sprechen. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt es viele Angebote, manche schon für nur wenig mehr als. Wie empfehlenswert sind Polo, Corsa und Clio wirklich?

VW Polo 6R: Allround-Talent mit ärgerlichen Fehlern

Der VW Polo 6R könnte der ideale Kleinwagen sein – wenn die TÜV-Bilanz insgesamt besser wäre. VW Polo der Baureihe 6R (2009 bis 2017) könnte der ideale Kleinwagen sein. Mehr Auto braucht ehrlicherweise kein Mensch. Man sitzt vorne sehr komfortabel, Langstrecke kann der Kleine auch. ESP, Front-, Seiten- und Kopfairbags sind immer an Bord, gegen Aufpreis gab es Seitenairbags und Gurtstraffer auch hinten. Ab dem Facelift 2014 konnte in der Preisliste so gut wie alles ausgewählt werden, was sonst erst in der City-Notbremsfunktion war erhältlich. Dazu glänzte der Polo 6R mit einer hochwertigen Verarbeitung, viel Multimedia und einer beinahe endlosen Auswahl an Motoren sowie einem exzellent abgestimmten Fahrwerk. Derder(2009 bis 2017) könnte der idealesein. Mehr Auto braucht ehrlicherweise kein Mensch. Man sitzt vorne sehr komfortabel, Langstrecke kann der Kleine auch., Front-,- undsind immer an Bord, gegen Aufpreis gab es Seitenairbags und Gurtstraffer auch hinten. Ab demkonnte in der Preisliste so gut wie alles ausgewählt werden, was sonst erst in der Oberklasse zu Hause war. Sogar einewar erhältlich. Dazu glänzte der Polo 6R mit einer hochwertigen, vielund einer beinahesowie einem exzellent abgestimmten

Steuerketten. Leidgeprüfte Kenner wissen: Wenn es beim Kaltstart rasselt, droht ein Überspringen oder gar Reißen der kapitaler Motorschaden. Der Kabelbaum des kleinen VW scheuerte mitunter am Längsträger durch. Das sorgte für ein regelrechtes Konzert an Fehlermeldungen. Ruckelnde DSG-Getriebe nervten beim Anfahren und Rangieren. Der 1.2 TSI konnte mitunter an Leistung verlieren. Dazu meldete der AUTO BILD-Kummerkasten defekte Zündkerzen und Doch Kummer blieb den Eignern nicht erspart. Beim 1.2 und beim 1.4 TSI längten sich die. Leidgeprüfte Kenner wissen: Wenn es beim Kaltstart rasselt, droht ein Überspringen oder gar Reißen der Steuerkette und damit ein. Derdes kleinen VW scheuerte mitunter am Längsträger durch. Das sorgte für ein regelrechtes Konzert an Fehlermeldungen. Ruckelndenervten beim Anfahren und Rangieren. Derkonnte mitunter an Leistung verlieren. Dazu meldete derdefekte Zündkerzen und Scheinwerfer sowie spinnende Reifendruckkontrollsysteme. Für den TÜV war das nicht relevant. Der rümpfte die Nase über falsch eingestellte Scheinwerfer, schlappe Bremsen und Öl-Kleckereien.

Opel Corsa D: Der beliebte Kleine leistet sich Schwachstellen

Seine guten Fahreigenschaften sprechen für den Opel Corsa D. Federn und Stoßdämpfer können schwächeln. Opel Corsa D (2006 bis 2014) beliebt ist, verwundert nicht. Der kleine Rüsselsheimer macht einen sympathischen Eindruck und fährt ebenso handlich wie präzise. Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist der D-Corsa um 16 Zentimeter gewachsen. Vorne geht es angenehm luftig zu, die Sicherheit an Bord stimmt. Im Euro-NCAP-Crashtest holte sich der Corsa glatte fünf Sterne. Am harmonischsten fühlt er sich mit dem 1,4-Liter-Benziner an. Richtig Alarm macht der 1,6-Liter des Corsa OPC – der hat mächtige 210 PS! Sparfüchse greifen am besten zum 1,1 Tonnen schweren Auto aber etwas überfordert wirken. Dass der(2006 bis 2014) beliebt ist, verwundert nicht. Der kleine Rüsselsheimer macht einen sympathischen Eindruck und fährt ebenso handlich wie präzise. Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist der D-Corsa umgewachsen. Vorne geht es angenehmzu, diean Bord stimmt. Imholte sich der Corsa glatte fünf Sterne. Am harmonischsten fühlt er sich mit dem 1,4-Liter-Benziner an. Richtig Alarm macht der 1,6-Liter des– der hat mächtigegreifen am besten zum Diesel oder zur Autogas-Variante. Die kleinen Benziner knausern ebenfalls ganz gut mit dem Sprit, sie können mit dem rundschweren Auto aber etwas überfordert wirken.

TÜV-Report 2019, stehen beim Corsa D einige unschöne Posten auf dem Zettel. So hat der Rüsselsheimer zum Beispiel ein Problem mit Ölverlust. Darüber hinaus bekommt er von den Prüfern schlechte Noten für die Federn und Stoßdämpfer. Im Prüfkapitel Beleuchtung sieht es auch nicht rosig aus. Dort fallen Probleme mit der Einstellung des Abblendlichts, mit den Rückleuchten und den Blinkern auf. Zusätzlichen Ärger können schlecht verklebte Frontscheiben, ausgeschlagene Radlager, quietschende Bremsen, Aussetzer der Bordelektrik, undichte Öldruckschalter, defekte Sensoren und aussetzende Zündspulen machen. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Blickt man in den, stehen beim Corsa D einige unschöne Posten auf dem Zettel. So hat der Rüsselsheimer zum Beispiel ein Problem mit. Darüber hinaus bekommt er von den Prüfernfür dieund. Im Prüfkapitelsieht es auch nicht rosig aus. Dort fallen Probleme mit der, mit denund denauf. Zusätzlichen Ärger können schlecht verklebte, ausgeschlagene Radlager, quietschende, Aussetzer der Bordelektrik, undichte, defekte Sensoren und aussetzende Zündspulen machen.

Renault Clio III: vollwertiges Auto mit durchwachsener TÜV-Bilanz

Komplettes Auto auf kleiner Grundfläche: Der Renault Clio III glänzt mit Vollwertigkeit. Renault Clio III (2005 bis 2013) wusste von Anfang zu überzeugen, frei nach der Formel: "Viel Auto fürs Geld." Auf der Grundfläche eines Kleinwagens bietet er viel Platz und Variabilität. Zusätzlich zum Drei- und Fünftürer gab es den Franzosen seit Januar 2008 auch als Kombi. Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber vorn, ABS, Front- und Seitenairbags waren jeweils serienmäßig an Bord. ESP kostete nur in der Basis extra. Mit seinem komfortabel abgestimmten Fahrwerk eignet sich der kleine Renault auch für lange Strecken. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Teil dazu bei. Der 1,2-Liter-Motor passt super in die Stadt. Der(2005 bis 2013) wusste von Anfang zu überzeugen, frei nach der Formel: "Viel Auto fürs Geld." Auf derbietet er viel Platz und Variabilität. Zusätzlich zum Drei- und Fünftürer gab es den Franzosen seit Januar 2008 auch als, elektrische Fensterheber vorn,, Front- und Seitenairbags waren jeweils serienmäßig an Bord.kostete nur in der Basis extra. Mit seinem komfortabel abgestimmteneignet sich der kleine Renault auch für lange Strecken. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Teil dazu bei. Der 1,2-Liter-Motor passt super in die Stadt.