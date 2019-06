macht beim Trend zu neuen Mobilitätskonzepten mit und hat die elektrischen Studienundauf Räder gestellt. Der robuste Streetmate ist für mittlere Distanzen in der Stadt gedacht, der 15 Kilo leichte Cityskater soll die "letzte Meile" abdecken.

Der Streetmate soll 45 km/h schnell sein und kann im Sitzen wie im Stehen gefahren werden.

Für denwerden Helm und Kennzeichen gebraucht. Denn derschwere Roller soll bis zuschnell sein und wäre damit versicherungspflichtig. Gefahren werden kann wahlweise im Sitzen oder im Stehen. Im Boden des Streetmate sitzt eingroßer Lithium-Ionen-Akku, der per Schnellader in 15 Minuten voll ist. Alternativ kann der Akku herausgenommen und im Wohnbereich per Steckdose geladen werden. Die Reichweite beziffert VW mit, im Eco-Modus lässt sie sich erweitern. Beschleunigt wird mit dem Daumen, gelochte Scheibenbremsen undsorgen für die passende Verzögerung. Schaltzentrale des Rollers ist ein, das mit dem Smartphone verbunden werden kann und von dort etwa Navigationsdaten bezieht.