Platz 2 mit 518 von 750 Punkten: Ford Fiesta Active 1.5 TDCi. Kleinwagen-SUV: Top-Fahrwerk, wenig Platz.

Rein in den Ford haben wir gemessen. Das sind zwar zwei mehr als beim Normalo-Fiesta, aber eben nicht Mini-SUV-like. Zum Vergleich: Der Kona bietet 62 cm, der T-Cross sogar 63 cm Sitzhöhe. DAS ist SUV ! Und noch einen Unterschied zu den höheren Konkurrenten gibt es im Fiesta. Hinten musst du dich irgendwie reinschälen – und fühlst dich dann. Da kann der Fiesta auch mit Zusatzbezeichnung Active nicht raus aus seiner Haut, er ist, hat mit 269 Litern den kleinsten Kofferraum. Klein gilt auch fürs Handyfach, große Teile wie ein iPhone Plus passen nicht rein. Beim Kona haben siezum neuen Teppich erklärt, in den Kofferraum (361 Liter) an den Seiteneingebaut. Wie's hier nach dem ersten Besuch im Getränkemarkt aussieht, können wir uns denken.

Hinten knapp: Im Fond kommt den Passagieren das Kona-Dach etwas nahe – ein Tribut an die Form.

Derist mit 4,17 m am längsten, hat aber– das sportliche Layout, die abfallende Dachlinie. Dass du dich hinten nur aufwohlfühlst, liegt am zu tiefen Einbau der Rücksitzbank mit zu wenig Beinauflage. Immerhin: Für das Fach mitunterm doppelten Ladeboden gibt's Applaus, für das übersichtliche Cockpit sowieso. Und dann steigst du in den VW , und du denkst: Wow! Die Sitze? Top mit gutem Seitenhalt. Das Cockpit? Zwar aus Hartplastik, aber so klar strukturiert wie ein Arbeitstag im Amt. Sitzen hinten? Perfekt auf der hohen Rückbank, Beinfreiheit für vier 1,90-m-Kerle. Der Kofferraum? 455 Liter, 75, und der ist 15 cm länger als der. Also gar nix zu meckern? Na ja, wer 150 Euro für den LTE-Car-Stick (Navi-Infos in Echtzeit) ausgibt, kriegt einenvorm Schaltknauf.Aber wir wollen ja nicht in unseren Autos wohnen, wir wollen fahren. Und da möchte man aus dem Fiesta gar nicht mehr aussteigen! Ja, Fahrwerke können sie bei Ford, da ist der Fiesta auch als Activeabgestimmt. Und da kommt ihm auf der kurvigen,seine Geburt als Kleinwagen zugute. Im Vergleich zur viel höheren Konkurrenz hat der Fiesta, er wirft sich in die Kurven und will auch nicht mehr nachjustiert werden, so linear fein arbeitet seine Lenkung. Der Diesel? Eine Wucht! Mitgewinnt der Ford den Spurt auf Tempo 100, hat mit 190 km/h am meisten Speed.