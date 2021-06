Hoherund viel– das verbindet kaum einer so gekonnt miteinander wie der. Erst recht, wenn man auch noch drin schlafen kann. Doch wer sich für so einenbegeistert, der muss genau hinsehen: Immer mal wieder tauchenauf dem Markt auf. Selbst ordentliche Fahrzeuge werden wegen des aktuellen Hypes zu absolutengehandelt. Da erfreut das Inserat einesaus Berlin mit erfrischender. Um dieunddieses T3 werden keinerlei Geheimnisse gemacht.

Beim angebotenen Auto handelt es sich um einenaus dem Jahrmit. Schnelles Ankommen am Ziel gehört nicht zum Können so eines Fahrzeugs. Dafür ist der Selbstzünder einfach zu schwach auf der Brust. Doch der Motor ist haltbar und macht wenig Probleme.hat der Diesel einebekommen, seitdem ist der T3 nurgefahren. Öl oder Wasser verliert der Bulli offenbar nicht.

Das begehrtebefindet sich bereits seit 2017 am Auto. Dazu hat der Bulli laut Anzeige erst vor kurzem die"ohne festgestellte Mängel" bestanden. Der Inserent besitzt den T3 nach eigenen Angaben seitund hat ihn im Winter immer jeweils fünf bis sieben Monatein einemabgestellt. Diebeginnt bei drehbaren Sitzen und endet bei einer Rückbank, die zum Bett umgebaut werden kann. Zahlreiche weitere spannende Sachen sind an Bord. Von den Querlenkern bis zur Ölwannendichtung hat der Bus in den vergangenen Jahren einigegenossen.