Gerade mal 24.155 US-Dollar stehen auf dem Preisschild des VW Taos. Macht umgerechnet rund 22.700 Euro. Nicht viel für ein SUV im Tiguan-Format. Okay, in den USA kommt auf den Etikettpreis immer noch die Steuer, in Kalifornien zum Beispiel 7,5 Prozent. Aber mit umgerechnet gut 24.400 Euro ist der Taos immer noch circa 7.000 Euro billiger als hierzulande ein Tiguan . Und stärker.