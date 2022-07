Der VW Tiguan ist das beliebteste SUV der Deutschen! Von Januar bis Mai 2022 wurde der Wolfsburger bereits 20.385 Mal verkauft. Der Tiguan ist vor allem wegen seiner soliden und verlässlichen Art so beliebt. Das hat auch der AUTO-BILD-Dauertest ergeben. Über 125.000 Kilometer wurde das SUV gefahren und konnte letztlich mit einer 1- bestehen.





Der Basispreis des Tiguan liegt bei 30.625 Euro. Beim Einstiegsmodell verfügt der VW über ein manuelles Sechsgang-Getriebe und 130 PS. Wer sich etwas mehr Serienausstattung wünscht, kann beispielsweise auf den VW Tiguan Life zurückgreifen. Der liegt bei mindestens 32.545 Euro. Doch noch preiswerter wird es mit dem aktuellen Leasing-Angebot für Privatkunden!

Vier Jahre VW Tiguan fahren für 13.331 Euro



Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den VW Tiguan Life 1.5 TSI im Leasing aktuell für 259 Euro brutto pro Monat. Dafür können Privatkunden das SUV vier Jahre lang jeweils 10.000 Kilometer jährlich fahren.

( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Wer etwas häufiger unterwegs ist, kann die Freikilometer auch auf 15.000 (277 Euro brutto) oder 20.000 (295 Euro brutto) pro Jahr erhöhen. Die Vertragslaufzeit lässt sich auf den ersten Blick nicht aufstocken, eine Anfrage beim Händler kann sich aber lohnen.

Zur monatlichen Leasingrate kommen Überführungskosten in Höhe von 899 Euro brutto hinzu. Eine Anzahlung ist bei diesem Deal nicht nötig. Im günstigsten Fall ergeben sich so Gesamtleasingkosten von 13.331 Euro brutto (48 mal 259 Euro plus 899 Euro).

Der VW Tiguan ist bei diesem Deal frei konfigurierbar

Kunden können bei diesem Angebot frei über die Lackfarbe, das Design des Innenraums und weitere Sonderausstattungen entscheiden. Folgende Highlights gibt es beim Tiguan Life serienmäßig: 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Einparkhilfe vorne und hinten, Multifunktionslenkrad aus Leder, Drei-Zonen-Klimaanlage, Müdigkeitswarner und Fußgängererkennung.