sind im Kommen: Sie sind leise, flott, sauber – und dazu noch komfortabel, weil sie in der eigenenauftanken. Doch wenn das schnell gehen soll, braucht man eine. Denn der "Wandanschlusskasten" ist mehr als eine: Er bringt mehr Power zum Auto. Akkus sind – je nach Größe –- bisvollgeladen, als wenn Sie das E-Auto an eine normale Netzsteckdose hängen. Daher lohnt sich eine Wallbox immer!

Axel Nieber ist fassungslos: Der Hamburger wollte eine Wallbox in seiner Garage installieren lassen – doch der Leitungsdurchschnitt ist zu schmal für die Ladeleistung ! "Ein normales Haushaltsstromkabel ist zu dünn", sagt sein Elektriker Christian Schakulat. Gefahr durch Überhitzung!Der Hamburger würde jetzt gern die Wallbox vergessen und wieder Benziner fahren. Problem: Sein Mini Electric ist schon bestellt! "Beim Autohaus hieß es, ich könne den Wagen doch auch an einer normalen Steckdose aufladen", so Nieber. Doch abgesehen davon, dass sich der Ladevorgang dort zwölf Stunden dahinschleppt, besteht erneut die Gefahr der Überhitzung: "Haushaltssteckdosen sind nicht für solche Dauerbelastung ausgelegt", so Elektriker Schakulat.